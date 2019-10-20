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"Мужа отбросило метров на 30": подробности резонансной аварии на Житомирщине
В городе Новоград-Волынский Житомирской области в субботу вечером, 19 октября, произошло серьезное ДТП — автомобиль Volkswagen Caddy на большой скорости сбил мужчину. Еще двое людей чудом не пострадали.
Как удалось узнать «ФАКТАМ», авария произошла на улице Герцена примерно между 18 и 19 вечера.
«Мы с мужем и нашим другом стояли даже не на обочине, а на траве. Бордюра там нет, но есть поворот, из-за которого на нас на огромной скорости вылетела машина. Я чудом успела отреагировать, а вот мужу повезло меньше. Меня отбросило на несколько метров, а муж после наезда оказался метров в 30−40 от того места, где мы стояли. Машина влетела прямо в нас. Скорость была реально огромной», — рассказывает «ФАКТАМ» очевидец ДТП Юлия Михайлова.
По ее словам, после удара он просила вызвать «скорую», а на месте событий оказалось много прохожих.
«Я подбежала к мужу, он был в сознании, но не разговаривал. Водитель, который его сбил, пытался его куда-то дернуть, но я его прогнала. Минут через 10 приехала „скорая“, мы с мужем уехали. На месте событий остался наш друг. Через минут 40 приехала полиция, хотя городок у нас небольшой, на машине проехать с одного конца в другой можно минут за 10−15. Друг рассказал, что полиция долго фактически стояла на месте», — продолжает рассказ пострадавшая.
«ФАКТАМ» передали видео, на котором видно, как водителя проверяют на «драгере». Очевидцы утверждают, что он был нетрезв, однако проверить это оказалось проблемой, поскольку водитель попросту не дул в трубку.
«У мужа открытая черепно-мозговая травма, сломаны 5 ребер, ушиб легких, сломана ключица. Сейчас он в реанимации, его прооперировали. Муж сам не может дышать, его подсоединили к аппарату искусственного дыхания», — уточняет Юлия Михайлова.
В сети поднялась волна негодования из-за слухов о том, что полиция пытается «отмазать» водителя VW. Впрочем, как рассказал изданию источник в правоохранительных органах, факт аварии зарегистрировали. По состоянию на 12:00 воскресенья следователь вместе с женой пострадавшего составлял протокол.
Рассказывать детали «ФАКТАМ» следователь отказался, ссылаясь на тайну следствия. В пресс-службе полиции попросили связаться с ними в понедельник. По данным Юлии Михайловой, водителя отпустили.
Как сообщали «ФАКТЫ», 19 октября в аварии под Киевом погибла байкерша.
Напомним, в ночь на 23 сентября неподалеку от города Новоград-Волынский фура влетела в автобус. Тогда вследствие аварии погибли 9 человек.
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