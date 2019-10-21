Маленькая героиня: в Закарпатье 8-летняя девочка спасла из горящего дома 4-летнего брат

Происшествия

В Закарпатской области восьмилетняя девочка из села Синевир Межгорского района спасла во время пожара своего четырехлетнего братика. Ранее в Николаеве восьмилетняя девочка спаслась во время пожара, вспомнив, чему ее учили в школе.

Как сообщают в главке ГосЧС в Закарпатской области, пожар начался вечером, когда Иванка и ее братик смотрели мультики по телевизору. Девочка почувствовала едкий запах дыма и, заглянув в соседнюю комнату, увидела огонь.

«Огонь, бушевавший в доме, отрезал путь эвакуации через дверь. Но девочка не растерялась, а решила действовать немедленно: открыла окно, сняла москитную сетку и, подхватив братика на руки, выбралась наружу. Уже потом юная героиня расскажет, что, прежде всего, боялась за маленького Рому, чтобы с ним ничего плохого не случилось», — говорится в сообщении.

Иванка и Рома растут в многодетной семье. Но в тот вечер взрослых дома не было — мама и старший брат ушли по делам.

Огонь охватил практически всю крышу дома. На ликвидацию пожара спасателям понадобилось около двух часов. Погорельцы временно перебрались к родным, а сельская община сообща взялась за восстановление их дома.

Эксклюзивный материал о женщине, которая во время пожара спасала людей «На Тернопольщине соседка вытащила из горящего дома троих детей: эксклюзивные подробности (фото)» читайте на сайте «ФАКТОВ».

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