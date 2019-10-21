Где смотреть онлайн «Интер» — «Боруссия» (Дортмунд): расписание трансляций матча Лиги чемпионов

Спорт

В среду, 23 октября, на стадионе «Джузеппе Меацца» в Милане (на фото) состоится поединок третьего тура групповой стадии Лиги чемпионов между местным «Интером» дортмундской «Боруссией».

Напомним, что в первых двух турах итальянцы не смогли дома обыграть чешскую «Славию» (1:1), а затем с минимальным счетом уступили на выезде каталонской «Барселоне» (1:2). Что касается немцев, то дортмундцы расписали дома «мировую» с «Барселоной» (0:0), после чего на выезде обыграли «Славию» (2:0).

В прошлые выходные подопечные Антонио Конте и Люсьена Фавра провели очередные поединки в национальных лигах. «Интер» в гостевой встрече итальянской серии А оказался сильнее в голевой «перестрелке» с «Сассуоло» благодаря дублям Лаутаро Мартинеса и Ромелу Лукаку — 4:3 (Берарди, 16, Джуричич, 74, Бога, 82 — Мартинес, 2, 71, с пенальти, Лукаку, 38, 45) и, набрав 21 очко, занимает второе место в таблице, отставая от лидера, туринского «Ювентуса», всего на один балл.

В свою очередь «Боруссия» в домашней встрече бундеслиги минимально обыграла одноклубников из Менхенгладбаха — 1:0 (Ройс, 58) и с 15 очками делит третье-пятое места с «Баварией» и «Лейпцигом», на один балл отставая от той же менхегладбахской «Боруссии» и «Вольфсбурга».

В прямом эфире на территории нашей страны встречу «Интер» — «Боруссия» (Дортмунд) покажет телеканал «Футбол 1». Начало трансляции 23 октября в 22:00. Также прямая трансляция из Милана запланирована на канале «Матч ТВ».

Букмекеры в предстоящем поединке отдают небольшое предпочтение хозяевам поля. К примеру, аналитики конторы «Фаворит Спорт» ставки на победу «Интера» принимают с коэффициентом 2,35, на ничью — 3,40, на выигрыш «Боруссии» — 3,00.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что проведут онлайн-трансляцию матча Лиги Европы «Динамо» — «Копенгаген».

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