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Стало известно, кто предложил хору Веревки спеть песню «Квартала» о пожаре у Гонтаревой
Предложение хору им. Веревки выступить в «Квартале 95» поступило от народного депутата из фракции «Слуга народа» Юрия Корявченкова. Об этом заявил художественный руководитель Национального заслуженного академического украинского народного хора имени Г. Веревки Зиновий Коринец, сообщает «Радіо Свобода».
«Предложил народный депутат Юрий Корявченков. От него контактировали. Приехала режиссура «Квартала». Они сказали: «Мы хотим что-то украинское, шутливое». Показали этот текст. Я говорю: «Вы знаете, здесь относительно дома — это неприятная ситуация». «Да нет, это все стебутся, это интернет. Все стебутся, в том числе и мы это делаем, это наша такая программа, мы стебемся над всеми уже не один год», — сказал Коринец.
Гендиректор хора сообщил, что за два выступления на концерте «Квартала» коллективу заплатили по 15 тысяч гривен.
По поводу возможной отмены государственного финансирования хора его гендиректор сказал: «Коллектив здесь ни при чем».
Ранее сообщалось, что Зиновий Коринец оправдывался по поводу исполнения песни песни-пародии «Горіла хата».
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