Руководитель хора имени Веревки назвал скандал с "Кварталом" неприятной ситуацией

Украина

После бурного скандала, который вызвало последнее выступление «Квартала 95», гендиректору и художественному руководителю хора имени Веревки Зиновию Коринцу пришлось оправдываться за участие своих артистов в исполнении песни-пародии «Горіла хата».

В комментарии «24 каналу» Коринец отметил, что идея номера принадлежала режиссерам «Квартала», которые назвали номер стебом. По его словам, он поддался на уговоры и согласился на участие хора имени Веревки в скандальном номере, при этом «никогда и в мыслях не собирался говорить о чем-то антиукраинском».

Он также отметил, что хор часто работает по контрактам. По его словам, на этот раз «Квартал» заплатил им 30 тысяч гривен за выступление в номере.

На уточняющий вопрос журналистки, не боится ли он каких-то митингов на концертах по поводу этого, он ответил: «да, возможно, к сожалению».

Напомним, комик Евгений Кошевой вместе с артистами национального хора имени Веревки высмеяли инцидент с поджогом дома экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой. На скандальное выступление уже отреагировали в команде Зеленского. В частности, министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский извинился перед Гонтаревой.

А вот олигарху Игорю Коломойскому номер понравился, о чем он публично заявил.

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