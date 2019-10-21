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Украина

ВСУ провели завершающие испытания турецких беспилотников: в сеть попали зрелищные фото

23:46 21 октября 2019 26
Беспилотник «Bayraktar TB2»
Инф. «ФАКТОВ»

21 октября беспилотный авиационный комплекс «Bayraktar TB2», изготовленный в Турции, прошел заключительные приемо-сдаточные испытания на аэродроме Староконстантинова. Украина остро нуждается в таких современных воздушных аппаратах. Об этом командование Воздушных Сил ВСУ сообщает в Facebook.

Турецкие представители вместе украинскими военнослужащими проверили технику на земле и в воздухе, тщательно испытали все системы комплекса.

По результатам испытаний турецкие «Bayraktar TB2» будут приняты на вооружение Воздушных Сил Украины. Военнослужащие, которые будут их эксплуатировать, несколько недель назад успешно завершили обучение в Турции и получили право на управление комплексом.

Ранее сообщалось, что РФ завезла на Донбасс новое электромагнитное оружие — оно предназначено для борьбы с украинскими беспилотниками.

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