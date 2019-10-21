Россия завезла на Донбасс электромагнитное оружие: волонтеры говорят о серьезной опасности

Украина

Из России в оккупированные районы Донецкой и Луганской областей боевикам завезли электромагнитное оружие, которое применяется для борьбы с беспилотными летательными аппаратами. Ранее волонтеры сообщали о поставке боевикам техники, экипаж которой защищен даже в случае техногенной катастрофы.

«Электромагнитные ружья (как изображенное на заглавном фото REX 1 российского концерна „Калашников“) подавляют сигнал навигации и связи беспилотника. Проще говоря, „сажают“ или притягивают его к себе. К сожалению, за последний месяц на передовой таким образом было потеряно четыре украинских дрона», — сообщают в фонде «Повернись живим».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», летом 2019 года в районе Светлодарской дуги бойцы «Азова» уже во второй раз в этом году захватили беспилотник боевиков «Элерон-3», который входит в комплекс беспилотной разведки «Элерон» и производится с 2013 года исключительно в Российской Федерации (в Казани). Техника предназначена для ведения разведки и корректировки огня ствольной артиллерии.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter