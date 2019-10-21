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Украина

Россия завезла на Донбасс электромагнитное оружие: волонтеры говорят о серьезной опасности

11:38 21 октября 2019 109
Электромагнитное ружье REX 1 от концерна «Калашников»
Инф. «ФАКТОВ»

Из России в оккупированные районы Донецкой и Луганской областей боевикам завезли электромагнитное оружие, которое применяется для борьбы с беспилотными летательными аппаратами. Ранее волонтеры сообщали о поставке боевикам техники, экипаж которой защищен даже в случае техногенной катастрофы.

«Электромагнитные ружья (как изображенное на заглавном фото REX 1 российского концерна „Калашников“) подавляют сигнал навигации и связи беспилотника. Проще говоря, „сажают“ или притягивают его к себе. К сожалению, за последний месяц на передовой таким образом было потеряно четыре украинских дрона», — сообщают в фонде «Повернись живим».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», летом 2019 года в районе Светлодарской дуги бойцы «Азова» уже во второй раз в этом году захватили беспилотник боевиков «Элерон-3», который входит в комплекс беспилотной разведки «Элерон» и производится с 2013 года исключительно в Российской Федерации (в Казани). Техника предназначена для ведения разведки и корректировки огня ствольной артиллерии.

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