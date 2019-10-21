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В «Борисполе» останавливали работу терминалов: что произошло
В аэропорту «Борисполь» некоторое время не работали терминалы. Пассажиров просили отслеживать расписание онлайн и подождать выводов Госслужбы по чрезвычайным ситуациям. Специалисты службы работали во внутренних помещениях аэропорта.
Как объяснили в аэропорту, в Бориспольском районе Киевской области в непосредственной близости от аэропорта проводились полевые работы. Поля обрабатывались специальными средствами, содержащими аммиак. В итоге в районе аэропорта повышено содержание в воздухе вредных веществ.
Прибытия самолетов и вылеты из аэропорта осуществлялись в штатном режиме, в соответствии с графиком.
Позже в администрации аэропорта заявили, что терминалы возобновили работу.
«По результатам выводов специалистов ГСЧС в аэропорту „Борисполь“ сообщаем, что качество воздуха соответствует допустимым нормам. Деятельность аэропорта возобновлена», — сказано в сообщении.
Напомним, ранее метеорологи сделали важное заявление о загрязнении воздуха в Украине. А власти Киева предупредили о горении торфяников на окраине города.
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