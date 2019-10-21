24.80 / 25.10 27.50 / 27.99
Киев: +11
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

В «Борисполе» останавливали работу терминалов: что произошло

21:06 21 октября 2019 621
борисполь
Инф. «ФАКТОВ»

В аэропорту «Борисполь» некоторое время не работали терминалы. Пассажиров просили отслеживать расписание онлайн и подождать выводов Госслужбы по чрезвычайным ситуациям. Специалисты службы работали во внутренних помещениях аэропорта.

Как объяснили в аэропорту, в Бориспольском районе Киевской области в непосредственной близости от аэропорта проводились полевые работы. Поля обрабатывались специальными средствами, содержащими аммиак. В итоге в районе аэропорта повышено содержание в воздухе вредных веществ.

Прибытия самолетов и вылеты из аэропорта осуществлялись в штатном режиме, в соответствии с графиком.

Позже в администрации аэропорта заявили, что терминалы возобновили работу.
«По результатам выводов специалистов ГСЧС в аэропорту „Борисполь“ сообщаем, что качество воздуха соответствует допустимым нормам. Деятельность аэропорта возобновлена», — сказано в сообщении.

Напомним, ранее метеорологи сделали важное заявление о загрязнении воздуха в Украине. А власти Киева предупредили о горении торфяников на окраине города.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

Сваты

"Иван Будько" прокомментировал ситуацию с "Митяем" и сериалом «Сваты»

Даша Астафьева

Божественная красота: обнаженная Даша Астафьева восхитила сети (фото)

Гороскоп

Гороскоп на 22 октября для всех знаков зодиака

Алла Пугачева и Максим Галкин

«Сняла юбку и вперед»: 70-летняя Пугачева удивила стройными ногами

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер