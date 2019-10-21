24.83 / 25.15 27.52 / 28.03
Киев: +9
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Смог в Киеве: стала известна причина резкого загрязнения воздуха в столице

14:00 21 октября 2019 280
Смог в Киеве
Инф. «ФАКТОВ»

В Голосеевском районе Киеве зафиксировано ухудшение воздуха, что связано с горением более 1,4 га торфяников в селе Романков, что в Обуховском районе, а также погодными условиями.

Как сообщили в столичной горгосадминистрации, на место направлены сотрудники «Киевского лабораторного центра МОЗ Украины» и лаборатории КАРС «Киевская служба спасения» для проведения соответствующих замеров.

Жителям столицы посоветовали, как вести себя в случаях задымления:

  • ограничить пребывание на открытом воздухе. Детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок;
  • держать окна закрытыми, особенно ночью и ранним утром. При открытии окон завешивать форточки влажной тканью и периодически ее менять;
  • включить системы кондиционирования и очистки воздуха;
  • проводить влажную уборку, полезно поставить емкости с водой, чтобы повысить влажность воздуха;
  • увеличить потребление жидкости до 2−3 литров в день для взрослых. Для возмещения потери солей и микроэлементов рекомендуется пить подсоленную и минеральную щелочную воду, молочно-кислые напитки (обезжиренное молоко, молочную сыворотку), соки, минерализованные напитки, кислородно-белковые коктейли;
  • не гулять под дождем, а если попали под дождь — при первой возможности принять душ.
  • в случае появления одышки, кашля или бессонницы, обратиться к врачу.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в сети сообщили, что над Украиной зафиксирована самая высокая концентрация CO в мире, сопоставимая с промышленными районами Китая или Нью-Йоркской агломерацией.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

Даша Астафьева

Божественная красота: обнаженная Даша Астафьева восхитила сети (фото)

Алла Пугачева и Максим Галкин

«Сняла юбку и вперед»: 70-летняя Пугачева удивила стройными ногами

Сваты

"Иван Будько" прокомментировал ситуацию с "Митяем" и сериалом «Сваты»

гороскоп

У Водолея разрешится серьезная проблема, а Лев столкнется с завистниками: гороскоп на неделю

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер