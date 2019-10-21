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Смог в Киеве: стала известна причина резкого загрязнения воздуха в столице
В Голосеевском районе Киеве зафиксировано ухудшение воздуха, что связано с горением более 1,4 га торфяников в селе Романков, что в Обуховском районе, а также погодными условиями.
Как сообщили в столичной горгосадминистрации, на место направлены сотрудники «Киевского лабораторного центра МОЗ Украины» и лаборатории КАРС «Киевская служба спасения» для проведения соответствующих замеров.
Жителям столицы посоветовали, как вести себя в случаях задымления:
- ограничить пребывание на открытом воздухе. Детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок;
- держать окна закрытыми, особенно ночью и ранним утром. При открытии окон завешивать форточки влажной тканью и периодически ее менять;
- включить системы кондиционирования и очистки воздуха;
- проводить влажную уборку, полезно поставить емкости с водой, чтобы повысить влажность воздуха;
- увеличить потребление жидкости до 2−3 литров в день для взрослых. Для возмещения потери солей и микроэлементов рекомендуется пить подсоленную и минеральную щелочную воду, молочно-кислые напитки (обезжиренное молоко, молочную сыворотку), соки, минерализованные напитки, кислородно-белковые коктейли;
- не гулять под дождем, а если попали под дождь — при первой возможности принять душ.
- в случае появления одышки, кашля или бессонницы, обратиться к врачу.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в сети сообщили, что над Украиной зафиксирована самая высокая концентрация CO в мире, сопоставимая с промышленными районами Китая или Нью-Йоркской агломерацией.
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