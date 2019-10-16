Зеленский в Европе заявил о российской агрессии: почему это важно

Украина

Президент Украины Владимир Зеленский на совместном брифинге с латвийским лидером Эгилсом Левитсом поблагодарил руководство Латвии за солидарность и практическую помощь нашей стране в борьбе с российской агрессией, а также в очередной раз рассказал о «формуле Штайнмайера», против имплементации которой протестовали участники акции «Нет капитуляции».

Следует отметить, что во вступительном слове Владимир Зеленский назвал российскую агрессию именно «российской агрессией», хотя ранее, в основном, пытался избегать таких формулировок, используя более обтекаемые.

«Украина, как и страны Балтии, имеет тяжелый опыт борьбы за свободу и независимость. Украина борется за право на европейское будущее и платит страшную цену. Благодарим Латвию за то, что она стоит рядом с украинцами», — заявил он во время встречи с представителями массмедиа.

Комментируя итоги недавней встречи представителей Трехсторонней контактной группы в Минске, на которой стороны не смогли договориться о разведении сил на Донбассе, Зеленский заявил: «Семидневный срок тишины — не новость для переговорщиков. Будем ждать его соблюдения. Это должно зафиксировать ОБСЕ. Два дня была тишина, будем ждать, а потом уже говорить об отводе». Впрочем, позже он уточнил, что имел в виду Золотое и Петровское, а не ситуацию на фронте в целом, и напомнил, что 15 октября от пуль вражеских снайперов погибли двое украинских бойцов.

Журналисты поинтересовались у Владимира Зеленского, не повредит ли суверенитету Украины имплементация «формулы Штайнмайера». «Формула Штайнмайера регулирует лишь закон об особом статусе Донбасса, который действует до конца года. Формулу имплементируют в новый закон, если мы встретимся в нормандском формате и если все стороны договорятся, как мы регулируем… Если все стороны, в том числе и российская, хотят остановить эту трагедию, эту войну. Если мы об этом договоримся, мы будем говорить об имплементации формулы Штайнмайера в закон об особом статусе. Мы его будем обсуждать в том органе, который принимает любой закон — в украинском парламенте. Пока что рано говорить об этих шагах. Ведь первые шаги — прекращение огня, обмен пленными», — ответил Зеленский.

Затем, по его словам, должно произойти разведение сил на Донбассе. «Если будет семь дней тишины и мы все, а не только наша сторона, будут готовы к отводу сил, то будут следующие шаги, которые мы готовы обсуждать», — добавил Владимир Зеленский.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на переговорах в Минске представители Украины заявили, что выполнение политического блока Минских соглашений возможно только при условии выполнения ряда требований, в частности, роспуска квазигруппировок «Л/ДНР», полного прекращения огня; обеспечения эффективного мониторинга СММ ОБСЕ на всей территории Украины; вывода с территории Украины вооруженных формирований иностранных войск и военной техники.

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