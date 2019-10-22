В одесском аэропорту массовые задержки и отмены рейсов

Украина

Во вторник, 22 октября, в аэропорту Одессы зафиксированы задержки с прибытием и вылетом самолетов, а некоторые рейсы отменены. Ранее синоптики предупреждали о плотном тумане в Украине.

Есть определенные проблемы и в аэропорту «Киев». Причина — сильный туман. Так, по состоянию на 9:00 видимость составляла 250 м, вертикальная видимость — 30 м. «Отменен ночной рейс в Варшаву (LOT), в связи с возвращением самолета в аэропорт вылета. Причиной возвращения самолета авиакомпании LOT назад в Варшаву стали неблагоприятные погодные условия. Кроме этого, два рейса из Рима (Alitalia) и Кельн (WizzAir) были перенаправлены на запасной аэродром в Борисполь. Пассажиров, которые должны были лететь обратными рейсами в Рим и в Берлин, отправили в „Борисполь“ на автобусах. На внутренних рейсах авиакомпании Motor Sich наблюдается задержка от одного часа до нескольких, в связи с плохой видимостью как в киевском аэропорту, так и в местных аэропортах. Задерживается прибытие самолетов из Берлина и Гамбурга (WizzAir) в связи с поздним вылетом», — сообщили в администрации.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского посчитали преувеличенными слухи о плотном смоге над Украиной. Специалисты лаборатории не выявили нетипично высоких концентраций чадного газа в воздухе.

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