Популярная рэп-исполнительница Ники Минаж заявила о прекращении музыкальной карьеры

Известная американская рэп-исполнительница Ники Минаж сообщила о завершении музыкальной карьеры. Своим признанием она поделилась с поклонниками в «Твиттере», пишет «Лайф».

«Я решила уйти, чтобы побыть со своей семьёй», — написала девушка.

I’ve decided to retire & have my family. I know you guys are happy now. To my fans, keep reppin me, do it til da death of me, in the box- cuz ain’t nobody checkin me. Love you for LIFE