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Шоу-бизнес

Популярная рэп-исполнительница Ники Минаж заявила о прекращении музыкальной карьеры

0:46 6 сентября 2019 18
Ники Минаж
Инф. «ФАКТОВ»

Известная американская рэп-исполнительница Ники Минаж сообщила о завершении музыкальной карьеры. Своим признанием она поделилась с поклонниками в «Твиттере», пишет «Лайф».

«Я решила уйти, чтобы побыть со своей семьёй», — написала девушка.

Она также обратилась к фанатам с просьбой оставаться с ней до конца.

Издание напоминает, что за время своей карьеры певица успела выпустить четыре альбома. Последняя пластинка — «Queen» — вышла в свет в августе 2018 года. Последний на сегодняшний день сингл «Megatron» увидел свет 21 июня.

Ники Минаж (в центре) с женской группой Little Mix

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в ноябре прошлого года Ники Минаж стала одной из триумфаторш ежегодной церемонии вручения Европейских наград телеканала MTV — MTV EMA 2018 в испанском Бильбао. На ней Минаж завоевала две премии. Исполнительнице не нашлось равных в номинациях «Лучший имидж» и «Лучший исполнитель хип-хопа». Кроме того, Минаж выступила в концертной части церемонии вместе с популярной женской группой Little Mix.

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