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Популярная рэп-исполнительница Ники Минаж заявила о прекращении музыкальной карьеры
Известная американская рэп-исполнительница Ники Минаж сообщила о завершении музыкальной карьеры. Своим признанием она поделилась с поклонниками в «Твиттере», пишет «Лайф».
«Я решила уйти, чтобы побыть со своей семьёй», — написала девушка.
I’ve decided to retire & have my family. I know you guys are happy now. To my fans, keep reppin me, do it til da death of me, in the box- cuz ain’t nobody checkin me. Love you for LIFE— Mrs. Petty (@NICKIMINAJ) 5 сентября 2019 г.
Она также обратилась к фанатам с просьбой оставаться с ней до конца.
Издание напоминает, что за время своей карьеры певица успела выпустить четыре альбома. Последняя пластинка — «Queen» — вышла в свет в августе 2018 года. Последний на сегодняшний день сингл «Megatron» увидел свет 21 июня.
Ники Минаж (в центре) с женской группой Little Mix
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в ноябре прошлого года Ники Минаж стала одной из триумфаторш ежегодной церемонии вручения Европейских наград телеканала MTV — MTV EMA 2018 в испанском Бильбао. На ней Минаж завоевала две премии. Исполнительнице не нашлось равных в номинациях «Лучший имидж» и «Лучший исполнитель хип-хопа». Кроме того, Минаж выступила в концертной части церемонии вместе с популярной женской группой Little Mix.
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