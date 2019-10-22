Происшествия

Под Киевом вторые сутки тушат пожар на торфяниках: фото и подробности

В Киевской области вторые сутки пожарные борются с возгоранием на торфяниках в районе села Феневичи. Ранее сообщалось о тлении торфяников в селе Романков, что в Обуховском районе.

Как сообщают в областном управлении ГосЧС, пожар в Феневичах был обнаружен в понедельник, 21 октября, во время объезда мест залегания торфа в районе населенного пункта. Общая площадь пожара составляет пять гектаров.

К ликвидации пожара привлечены пять единиц техники и 24 спасателя.

Тем временем директор департамента реагирования на чрезвычайные ситуации ГосЧС Украины Владимир Демчук сообщил, что на сегодняшний день спасатели тушат девять очагов тления торфа в пяти областях — Киевской, Житомирской, Полтавской, Черниговской и Черкасской. Общая площадь — порядка 15 гектаров.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского считает преувеличенными слухи о плотном смоге над Украиной. Специалисты лаборатории не выявили нетипично высоких концентраций чадного газа в воздухе.

А синоптик Наталья Диденко посоветовала в сезон сжигания листьев, когда при безветренной погода в воздухе увеличивается концентрация вредных веществ, промывать нос и чаще ходить в душ.

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