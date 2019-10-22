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Пленного журналиста Асеева «суд» боевиков «ДНР» приговорил к 15 годам тюрьмы
Незаконное формирование «ДНР» приговорило украинского журналиста и блогера Станислава Асеева, который был захвачен в июне 2017 года, к 15 годам лишения свободы. Об этом сообщили информационные ресурсы боевиков.
Боевик утверждают, что Асеев с марта 2015 г. по май 2017 г. якобы вел визуальную разведку мест дислокации подразделений «Народной милиции «ДНР» и передавал данные в СБУ. Блогер также обвиняется в том, что «вербовал в соцсетях проукраински настроенных граждан для сбора и передачи сведений военного характера».
По решению так называемого «суда ДНР» Станислав Асеев будет отбывать срок в колонии строгого режима.
Ранее сообщалось, что в Праге презентовали книгу «В изоляции» — она написана донецким журналистом Станиславом Асеевым (Васиным), который находится в плену боевиков «ДНР».
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