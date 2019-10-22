Происшествия

Дети плакали, а один человек попал в больницу: подробности инцидента с аммиаком в районе "Борисполя"

После того, как в районе аэропорта «Борисполь» из-за обработки полей химикатами в воздухе увеличилось количество вредных веществ, сотруднику авиакомпании SkyUp Airlines потребовалась медицинская помощь.

Как сообщает «Обозреватель», в больницу попал сотрудник авиакомпании, находившийся в офисе в аэропорту. После капельницы пострадавшего выписали. «Со стюардессами была ложная тревога — с ними все в порядке», — сообщили в пресс-службе авиаперевозчика и добавили, что правоохранительные органы должны прояснить все обстоятельства.

Также журналистам удалось побеседовать с одной из пассажирок, которая 21 октября прилетела в «Борисполь» из Турции. По словам Ольги Коноваловой, сразу же после выхода из самолета люди почувствовали неприятный резкий запах аммиака, но им никто ничего не объяснил. Более того, прохождение пограничного контроля и получение багажа затянулось на два часа. Все это время люди, в том числе и пассажиры с маленькими детьми, находились в душном помещении, где не было мест для сидения.

«Мы сидели просто на багажной ленте, которую остановили. От аммиака начали пощипывать глаза, маленькие дети начали плакать», — рассказала Ольга и добавила, что через два часа к ним таки допустили медика, а сотрудницы аэропорта принесли бутыли с водой.

В свою очередь администрация «Борисполя» сообщила, что работу терминалов приостанавливали сразу же после сообщения о запахе аммиака — в 18:20, восстановили ее в 20:00. При этом в пресс-службе добавили, что впервые столкнулись с подобной ситуацией.

Тем временем директор департамента реагирования на чрезвычайные ситуации ГосЧС Владимир Демчук заявил, что правоохранители могут открыть дело из-за распространения аммиака в аэропорту.

«На месте было произведено медицинское освидетельствование 50 человек. Работниками ГосЧС во взаимодействии с Нацполицией вне территории аэропорта „Борисполь“ было обнаружено две емкости для транспортировки минеральных удобрений. Определением причин ЧП занимается Нацполиция», — цитирует Демчука «РБК-Украина».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Владимир Демчук заявил, что по состоянию на 22 октября спасатели тушат девять очагов тления торфа в пяти областях — Киевской, Житомирской, Полтавской, Черниговской и Черкасской. Общая площадь — порядка 15 гектаров.



Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter