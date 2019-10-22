24.72 / 25.00 27.44 / 27.88
Киев: +14
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Участник протестов против Путина попросил убежища в Украине

14:31 22 октября 2019 111
Проверка на пункте пропуска
Инф. «ФАКТОВ»

21 октября гражданин России, который участвовал в акциях протеста против Кремля, попросил политического убежища в Украине. Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

В пункт пропуска «Сеньковка», который находится в Черниговской области на границе с РФ, прибыл 26-летний гражданин России. В ходе пограничного контроля иностранец обратился к сотрудникам Госпогранслужбы с просьбой предоставить ему политическое убежище в Украине. Россиянин сказал, что в РФ он преследуется за участие в акциях протеста против нынешней власти.

После проведения необходимых мероприятий гражданина РФ направили в органы Государственной миграционной службы Украины.

Ранее сообщалось, что гражданка РФ попросила политического убежища в Украине, спасаясь от рейдеров, захвативших предприятие, на котором она работала.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

Бобиренко Виктор

Украиной управляют три человека, между ними уже наметился конфликт, — политолог

Заворотнюк

Врачи часто путают с остеохондрозом: онколог рассказал о болезни Заворотнюк

Тина Кароль

Тина Кароль в полотенце взволновала поклонников (фото)

Джон и Патч

В хосписе выполнили последнюю просьбу ветерана, желавшего попрощаться со своей собакой: трогательные фото

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер