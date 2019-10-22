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Участник протестов против Путина попросил убежища в Украине
21 октября гражданин России, который участвовал в акциях протеста против Кремля, попросил политического убежища в Украине. Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.
В пункт пропуска «Сеньковка», который находится в Черниговской области на границе с РФ, прибыл 26-летний гражданин России. В ходе пограничного контроля иностранец обратился к сотрудникам Госпогранслужбы с просьбой предоставить ему политическое убежище в Украине. Россиянин сказал, что в РФ он преследуется за участие в акциях протеста против нынешней власти.
После проведения необходимых мероприятий гражданина РФ направили в органы Государственной миграционной службы Украины.
Ранее сообщалось, что гражданка РФ попросила политического убежища в Украине, спасаясь от рейдеров, захвативших предприятие, на котором она работала.
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Одесса, рынок. Крупных размеров дама подходит к контейнеру с кофточками и спрашивает у продавца: — А что-нибудь веселенькое на меня есть? — Нет, мадам. Вас хочется... обнять и плакать.