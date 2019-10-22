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Украина

Названы города в Украине с наиболее загрязненным воздухом

14:39 22 октября 2019 103
Смог
Инф. «ФАКТОВ»

После того, как в сети распространилась информация о том, что уровень загрязнения атмосферы в Украине угарным газом достиг очень высоких показателей, директор Укргидрометцентра Николай Кульбида заявил, что «существенных оснований» для беспокойства нет.

По его словам, концентрация оксида углерода превысила предельно допустимые значения в пяти городах страны: Днепре, Каменском, Кривом Роге, Львове и Одессе. «Превышение является характерным для такого осеннего периода, и ничего чрезвычайного на территории Украины нет», — цитирует Куйбиду «ТСН».

Во время брифинга в ГосЧС он также заявил, что помимо оксида углерода, есть незначительное превышение по некоторым другим параметрам, однако не уточнил, о чем конкретно идет речь. «Ничего чрезвычайного в Украине с точки зрения загрязнения атмосферного воздуха не произошло. Это привычные концентрации загрязнителей, которые очень часто повторяются», — заявил Николай Кульбида.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», безветренная и сухая погода, установившаяся в Украине благодаря антициклону, способствует накоплению в воздухе СО (угарного газа), в том числе, и от сжигаемых листьев. В такие дни людям следует держать окна закрытыми, пить больше воды и чаще промывать нос.

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