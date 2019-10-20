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Украина

Почти как в Китае: сеть озадачило внезапное загрязнение воздуха в Украине

14:46 20 октября 2019 313
Загрязнение воздуха в Украине
Инф. «ФАКТОВ»

Уровень загрязнения атмосферы в Украине угарным газом достиг очень высокого уровня и сейчас примерно такой же как в индустриально развитых районах крупнейших экономик мира — США и Китая. Об этом пишет в Facebook активист Евгений Сойкин.

«Над Украиной сейчас самая высокая концентрация CO в мире, сопоставимая с промышленными районами Китая или Нью-Йоркской агломерацией! Но у нас и близко нет такой концетрации людей и предприятий! Накрыло пол-страны от Киева до Харькова, от Винницы до Мариуполя… Что могло так загрязнить воздух в Украине???» — пишет он.

В сети активно дискутируют относительно возможных причин такого явления.

«Сожжение листвы и горение торфа. Возможно», — предположил один из пользователей.

«Жгут поля какие-то… вчера ехал, все в дыму», — добавил второй.

«16 октября в Киеве наблюдается смог. В некоторых районах воздух очень грязный! Индекс качества воздуха составляет 118 при норме от 0 до 50. Наибольший уровень загрязнения показывают датчики на проспекте Науки — 155 пунктов, на улицах Урловская — 122 пункта, Регенераторная — 133, Семьи Кульженко — 134», — поделился данными третий.

Как писали «ФАКТЫ», ранее власти Киева для того, чтобы уменьшить загрязнение воздуха в столице ограничили въезд грузового транспорта в городскую черту. Так, на бориспольской трассе будет действовать ограничение для фур: их не будут впускать в столицу во временной промежуток с 7 до 10 часов.

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