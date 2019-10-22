Общество и люди

День рекламиста 2019: забавные поздравления и открытки

В среду, 23 октября, в Украине отмечают День работников рекламы. Это праздник всех рекламистов (рекламщиков), маркетологов и пиарщиков.

«ФАКТЫ» предлагают вам поздравить друзей с профессиональным праздником.

Реклама — двигатель торговли,

Закон известен нам давно.

Пусть всем рекламщикам лишь счастье

По жизни будет суждено.

Желаю вам в прекрасный праздник

Лишь креативных я идей,

Работы — яркой, интересной,

И денежных больших дождей.

***

В День работников рекламы,

Поздравляем вас, друзья,

Трудно выразить словами,

А без слов никак нельзя.

И желаем, чтоб удача,

За собою повела,

Даже сложные задачи,

Разрешить вам помогла!

Чтоб клиентов было много,

И заказы шли рекой,

Настроения юморного,

Чтоб звало вас за собой!

И любви, и понимания,

И почета, и наград,

Вашей фирме процветания,

Чтобы каждый был богат!

***

Что угодно пропиарить

Сможешь ты, вот это да!

Пусть твой «двигатель» торговли

Будет на ходу всегда.

Чтоб коллеги уважали,

Креативность — через край.

И тогда клиентам будет

Не реклама, просто рай.

Не теряй же силы духа,

Все заказы береги.

И всегда вставай к работе

Только с правильной ноги.

***

Для маркетинга порою

Не жалеешь ты себя —

За пиар стоишь горою,

Громко лозунги трубя.

Я желаю тебе счастья

И заказ огромный самый.

Ты твори всегда со страстью —

С Днем работников рекламы!

А тем, кто ищет работу, советуем узнать, как это делать правильно.

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