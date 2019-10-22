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Общество и люди

День рекламиста 2019: забавные поздравления и открытки

14:43 22 октября 2019 31
День рекламиста
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

В среду, 23 октября, в Украине отмечают День работников рекламы. Это праздник всех рекламистов (рекламщиков), маркетологов и пиарщиков.

«ФАКТЫ» предлагают вам поздравить друзей с профессиональным праздником.

День работников рекламы

Реклама — двигатель торговли,
Закон известен нам давно.
Пусть всем рекламщикам лишь счастье
По жизни будет суждено.

Желаю вам в прекрасный праздник
Лишь креативных я идей,
Работы — яркой, интересной,
И денежных больших дождей.

День работников рекламы

***
В День работников рекламы,
Поздравляем вас, друзья,
Трудно выразить словами,
А без слов никак нельзя.

И желаем, чтоб удача,
За собою повела,
Даже сложные задачи,
Разрешить вам помогла!

Чтоб клиентов было много,
И заказы шли рекой,
Настроения юморного,
Чтоб звало вас за собой!

И любви, и понимания,
И почета, и наград,
Вашей фирме процветания,
Чтобы каждый был богат!

День работников рекламы

***
Что угодно пропиарить
Сможешь ты, вот это да!
Пусть твой «двигатель» торговли
Будет на ходу всегда.

Чтоб коллеги уважали,
Креативность — через край.
И тогда клиентам будет
Не реклама, просто рай.

Не теряй же силы духа,
Все заказы береги.
И всегда вставай к работе
Только с правильной ноги.

День работников рекламы

***
Для маркетинга порою
Не жалеешь ты себя —
За пиар стоишь горою,
Громко лозунги трубя.

Я желаю тебе счастья
И заказ огромный самый.
Ты твори всегда со страстью —
С Днем работников рекламы!

День работников рекламы

А тем, кто ищет работу, советуем узнать, как это делать правильно.

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