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«Шахтер» в меньшинстве выстоял ничью в Юношеской лиге УЕФА: видеообзор матча
Во вторник, 22 октября, в поселке Высокий, что под Харьковом, на поле тренировочного комплекса ФК «Металлист» состоялся матч 3-го тура группового этапа Юношеской лиги УЕФА между донецким «Шахтером» и загребским «Динамо».
Гости из столицы Хорватии, набравшие четыре очка в предыдущих двух поединках (домашняя победа над «Аталантой» и выездная ничья с «Манчестер Сити»), были фаворитами в отчетном поединке. Но «горняки» смогли дать бой, и, несмотря на игровое и численное преимущество гостей (с 65-й минуты «Шахтер» играл вдесятером после удаления защитника Эгбуджуо), вырвали ничью — 1:1 (Бондаренко, 50, с пенальти — Янкович, 55).
Видео гола Бондаренко (50-я минута)
Видео гола Янковича (55-я минута)
Таким образом, после трех туров «Шахтер» набрал два очка и занимает третье место в турнирной таблице. В другом матче группы С, в которой выступают юные «горняки», английский «Манчестер Сити» примет на своем поле итальянскую «Аталанту».
Положение команд в группе: 1. «Динамо» Загреб — 5 очков (3 матча), 2. «Манчестер Сити» — 4 (2), 3. «Шахтер» — 2 (3), 4. «Аталанта» — 1 (2).
Отметим, что также в Юношеской лиге УЕФА выступает еще одна украинская команда — киевское «Динамо». Подопечные Игоря Костюка сыграют в ответном матче первого раунда «пути чемпионов» против македонской «Шкендии» в среду, 23 октября (первый матч между командами завершился уверенной победой динамовцев — 8:0).
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в матче Юношеской лиги УЕФА против «Аталанты» футболисты «Шахтера» забили после розыгрыша пенальти.
Фото ФК «Шахтер»
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