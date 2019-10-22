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Самому младшему — год: в Одессе нашли на улице семерых полуголых детей (фото)
На одной из одесских улиц босоногий малыш спал на скамейке, а его малолетние родственники ели сырую картошку и лук. Об этом «ФАКТАМ», сообщили в региональном главке Нацполиции. В частности, о детях, гуляющих по улице без верхней одежды, в полицию сообщили жители Суворовского района города. Прибывшие по вызову, правоохранители увидели на улице семерых детей в возрасте от одного года до 16 лет. «ФАКТЫ» ранее сообщали о скандале в одесском центре социально-психологической реабилитации детей: воспитаннице не вызвали «скорую», посчитав ее недомогание симуляцией.
Самый младший, которому едва исполнился годик, босиком спал на лавочке, а остальные «обедали» сырой картошкой и луком. Из объяснений старшего мальчика стало известно, что он — племянник матери остальных шести детей.
«Женщина попросила присмотреть за малышами, а сама с мужем ушла, пообещав вскоре вернуться», — рассказали в главке.
Детей правоохранители отвезли в полицию, накормили и отогрели, после этого двоих самых младших отправили в больницу, а остальных — в центр реабилитации.
Полицейские уже разыскали родителей деток. Те объяснили, что несколько дней назад приехали в город из Подольского района Одесской области в «поисках лучшей жизни». В Одессе они арендовали жилье, но денег хватило ненадолго, и хозяева выгнали их из квартиры за неуплату. Поэтому родители оставили детей с племянником на улице, а сами якобы пошли на работу.
С родителями полицейские провели профилактическую работу. За невыполнение обязанностей по воспитанию детей в отношении матери составлен протокол по ч. 1 ст. 184 КУоАП. Судьбой детей в дальнейшем будут заниматься работники социальных служб.
Ранее из одесского центра социально-психологической реабилитации детей сбежали несколько воспитанниц.
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