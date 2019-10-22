Происшествия

В аннексированном Крыму горел стадион «Локомотив», расположенный в центре Симферополя. Ранее сообщалось о жительнице Симферополя, которая сорвалась с 40-метровой скалы, но чудом осталась жива.

О пожаре в спортивном комплексе в Twitter пишет блогер RoksolanaToday&Крым. «Крупный пожар произошел на стадионе в центре Симферополя (Локомотив сгорел). Все банально — консолю и его друзьям строить свои прЭлести негде?» — говорится в комментарии к фото с места ЧП. Напомним, что компания «Консоль», которая занимается строительством, принадлежит коллаборанту Владимиру Константинову.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в СБУ предупредили жителей Крыма, что в выявлении украинских патриотов на полуострове активно задействован бывший сотрудник украинских спецслужб — перебежчик Дмитрий Владимирович Карелин. До аннексии полуострова он работал в Главном управлении СБУ в АРК.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter