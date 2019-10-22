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Украина

У Зеленского задумались о "стене" на Донбассе: источник раскрыл детали

16:20 22 октября 2019 295
Кирпичная стена
Инф. «ФАКТОВ»

Часть членов команды президента Украины Владимира Зеленского обсуждает идею «построения стены» на Донбассе, если до конца текущего года не удастся решить вопрос с оккупированными территориями.

Об этом в соцсетях пишет экс-замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука, заявивший, что ранее он скептически относился к распространению подобных инсайдов, но недавно и сам получил похожую информацию.

«Позволю себе дать один короткий совет уважаемой власти. По военной доктрине России, в современных условиях на военную составляющую отводится лишь 20% успеха в противостоянии. Остальное — 80%! — на „невоенные методы воздействия“. Никакая „стена“ или „вал“ не защитит нас от 80% составляющей российской агрессии, на которую ни предыдущая, ни нынешняя власть, не обращает никакого внимания», — пишет Георгий Тука на своей страничке в Facebook.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», шоумен и телеведущий Сергей Сивохо, ставший советником секретаря СНБО по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса, заявил, что будет отвечать за гуманитарную политику.

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