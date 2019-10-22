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В Кабмине рассказали, когда в Раду подадут доработанный бюджет на 2020 год
Не позднее 3 ноября Кабинет министров подаст проект госбюджета-2020 в Верховную Раду на второе чтение. Принятие документа в первом чтении вызвало бурные дискуссии. Об особенностях подачи проекта сообщает РБК-Украина.
Министр финансов Оксана Маркарова заявила, что возглавляемое ею ведомство работает над подготовкой проекта государственного бюджета. При этом пока отсутствует обновленный макропрогноз, который должен быть подготовлен Министерством экономики и утвержден Кабинетом министров.
Также в Министерстве финансов пока отсутствуют официальные выводы и предложения Верховной Рады к законопроекту о госбюджете на 2020 год.
Как сообщалось ранее, в Кабмине заявили, что проект госбюджета разрабатывался на весеннем макроэкономическом прогнозе, и ко второму чтению он будет подготовлен с учетом обновленных показателей.
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