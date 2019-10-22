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Украина

Совладельца Kyiv Food Market, где Зеленский проводил пресс-марафон, отправили под домашний арест

17:41 22 октября 2019 192
Михаил Бейлин
Инф. «ФАКТОВ»

Следственный судья Высшего антикоррупционного суда Екатерина Широкая отправила под ночной домашний арест ресторатора Михаила Бейлина, известного как совладельца Kyiv Food Market, где президент Владимир Зеленский проводил пресс-марафон.

НАБУ и САП подозревают Бейлина в причастности к завладению средствами дочернего предприятия «Укрзалізниці» «Укрзалізничпостач». По информации представителя стороны обвинения, прокурора САП Виталия Кравца в интервью изданию Слово і діло, решение ВАКС было вынесено 17 октября.

Бейлин является одним из фигурантов дела о причинении убытков «дочке» «Укрзалізниці» на сумму 20 млн гривен и покушении на завладение еще 44 млн гривен. Кроме него, в списке присутствует имя бывшего нардепа от Блока Петра Порошенко Валерия Ищенко.

По договоренности с ними служебные лица «Укрзалізниці» помогли некоему ООО победить в конкурсных торгах, после чего заключили соглашение на поставку метизной продукции по ценам, которые на тот момент вдвое превышали среднерыночные.

Напомним, ранее Высший антикоррупционный суд отправил под 60-дневный арест с правом внесения залога бывшего первого замглавы СНБО Олега Гладковского. Внеся залог и выйдя из СИЗО, он пообещал защищать свою честь и достоинство.

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