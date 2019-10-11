Шум, духота и случайные гости: как в Киеве прошел пресс-марафон Зеленского

Политика

Команда президента Зеленского снова отличилась креативом, предложив медиа нестандартный формат общения — в режиме пресс-марафона (длившегося рекордно долго — 14 часов). Местом встречи стал Kyiv Food Market, посетители которого, зашедшие просто перекусить (в маркете два этажа, президент общался на втором), волей-неволей оказались в эпицентре событий. Одним это понравилось, другие были крайне недовольны, ведь им реально испортили трапезу снующие туда-сюда журналисты, пристающие к жующим людям с вопросами о впечатлениях от увиденного.

Периодически внимание прессы привлекали и активисты (какой-то гражданин предлагал за две минуты рассказать президенту, «как решить проблемы в стране»; возбужденная женщина выкрикивала, что ее «грабят»; группа возмущенных людей требовала разобраться с программой «Доступное жилье»)…

Сообщение о том, что 10 октября глава государства будет общаться со СМИ, появилось на его официальном сайте накануне после обеда. Аккредитация заняла пару минут, к вечеру на почту пришло подтверждение: «Ваш час 15:30». Надо отметить, что до этого не было ни одной полноценной пресс-конференции или интервью (не считать же таковым дружеское общение президента с партнером по фильму «Слуга народа» Станиславом Бокланом аккурат к 100 дням после вступления в должность).

Задать вопросы главе государства разрешили трем сотням представителей СМИ, некоторые получили отказ от организаторов. На беседу с президентом журналистов запускали группами по 10 человек. Предполагалось, что каждой группе отведут по полчаса. Но, едва марафон начался, стало ясно, что это просто нереально. Участники первых групп имели возможность задать несколько вопросов, затем, поняв, что процесс катастрофически затягивается, пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель объявила: «Коллеги, только один вопрос».

Несколько часов ожидания оказались весьма утомительными. На первом этаже было очень шумно, тесно и душно. Журналисты вели прямые включения, писали репортажи, ели (где-то к 16:00 вся еда была уничтожена, осталась только минералка), звонили по телефону и делали селфи. В зале работало два телевизора, шла прямая трансляция, но расслышать, что говорит Зеленский, в этом гудящем улье было сложно.

Коллеги очень живо обсуждали, для чего на стол, за которым, собственно, шел разговор с президентом, поставили несколько тарелок с пиццей (такое повторялось два-три раза, кажется). «Чтобы мы ели и разговаривали с набитым ртом? Роняли крошки? Вытирали рот салфеткой перед камерами?» — ехидничал молодой журналист. Французские корреспонденты, ожидавшие своей очереди, тоже не поняли идею (слышала их разговор).

Теперь о самом общении. Нашу группу запустили в начале восьмого. Было видно, что Зеленский изрядно устал (впрочем, устали и журналисты, и охранники, и персонал заведения). Говорить несколько часов подряд — то еще удовольствие. Сев за стол (в перерывах, пока менялись группы, он выходил немного отдохнуть), первым делом сказал, что проголодался, и съел кусочек пиццы, предложив всем присоединиться. По-человечески это было понятно, с другой стороны — можно ведь было перекусить и без нас.

Очень удивилась тому, что было плохо слышно и его ответы, и вопросы коллег. Приходилось напрягаться и едва ли не читать по губам.



Пока усаживались, мы договорились с Юлией Мендель, что она разрешит «ФАКТАМ» задать три коротких вопроса. Два (о том, есть ли у государства внятная программа помощи переселенцам и не считает ли президент, у которого день расписан по минутам, такой длительный марафон роскошью и неэффективным времяпрепровождением) задать успела. А третий — уже было «низзя». Категорически. Вопрос был таким: «Судя по всему, протесты под лозунгом „Нет капитуляции!“ будут только нарастать. Людей, помимо происходящего на Донбассе, возмущает и то, что власть фактически сосредоточена в одних руках. У Януковича тоже были „на 100 процентов свои“ прокуроры, судьи, депутаты. Известно, чем это закончилось. Не страшитесь не справиться с абсолютной властью?»

В соцсетях многие украинцы охарактеризовали марафон как большое шоу, где журналистам отвели роль статистов.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что пресс-марафон президента Владимира Зеленского побил мировой рекорд по продолжительности. Это официально зафиксировал представитель Национального реестра рекордов.

Подсчитано, что Владимир Зеленский ответил на 500 вопросов.

Отметим, что рекордный пресс-марафон президента Зеленского изобразили яркой инфографикой.

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