Клуб потребителей

Если покрышка прошла 80 тысяч км — это для нее приговор: как выбрать зимнюю резину на авто

Синоптики обещают, что в скором времени погода в Украине резко изменится. 23 октября придет антициклон Majla2 и принесет ощутимое похолодание, а 30—31 октября может даже пойти мокрый снег. Поэтому украинским автомобилистам уже сейчас, не ожидая, когда экстремальные погодные условия станут свершившимся фактом, стоит задуматься о замене «обувки» своей машины.

Автоэксперт Роман Николаенко рассказал «ФАКТАМ», как самостоятельно определить степень принадлежности зимней резины. Ранее мы рассказывали читателям, как правильно выбрать зимнюю резину для авто, чтобы не переплатить, но и не стать жертвой чрезмерной экономии.

— В первую очередь нужно провести визуальный осмотр колес. Наличие на покрышках трещин — это первый сигнал к тому, что пора покупать новые покрышки. Все дело в том, что в эти незначительнее отверстия во внутреннем слое шины могут попасть химические реактивы, которыми щедро посыпают наши дороги. Это может привести к повреждению корда, а также снижению эластичности колеса, — говорит эксперт. — Также важно помнить, что крайний срок эксплуатации реставрированных шин с явными повреждениями беговой поверхности или боковыми — два сезона. Не стоит обращать внимание на остаток высоты протектора. Критичный показатель — 4 миллиметра. Кстати, новые зимние колеса должны иметь протектор в среднем 10—20 миллиметров.

— Что важно знать о резине?

— Нужно помнить, что если покрышка прошла 80 тысяч километров — это для нее приговор, пора менять.

— Как можно сэкономить при покупке колес?

— У каждого водителя свои предпочтения относительно производителя шин, что сформировались годами. Не хочу переубеждать покупать шины больше дешевых брендов — сэкономить можно даже сменой марки. К примеру, шины R17 с индексом Н (до 210 километров в час) будут стоить примерно на тысячу гривен дешевле аналогичной модели в том же размере, но с индексом V (до 240 километров в час). Зимой запаса скорости в шинах с индексом Н более чем достаточно. Таким образом, можно сэкономить около 4 тысяч гривен на полном комплекте резины. Если взять самый бюджетный радиус R13 во время перехода с шин с символом Т (до 190 километров в час) на точно такие же с символом Q (до 160 километров в час), это позволит сэкономить на комплекте около 2 тысяч гривен.

Ранее автоэксперт «ФАКТОВ» рассказал, как правильно подготовить автомобиль к зиме.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter