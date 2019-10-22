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Супрун рассказала, как спастись от смога и загрязненного воздуха
Уровень загрязненности воздуха, на который в последние дни жалуются украинцы, мог повыситься не только из-за сжигания сухих листьев, но вследствие промышленных выбросов оксида углерода (СО) и резких перепадов дневных и ночных температур. Об этом в своем Facebook написала бывший и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.
Она объяснила, что в типичных городских районах содержание СО составляет около 10 промиле, что приблизительно в 100 раз выше, чем в атмосфере Земли в целом, а в районах с большим трафиком уровень СО может подняться до 50 промиле.
Что касается привычки украинцев сжигать мусор с огородов, стоит помнить, что в это время в воздух высвобождается около 9 кг микрочастичек дыма. В его состав входят пыль, оксиды азота и серы, печной газ, тяжелые металлы, диоксин и канцерогенные соединения. Если же это совпадает с большой влажностью воздуха и отсутствием ветра, эти опасные соединения остаются у поверхности земли, а не рассеиваются в воздухе.
Чтобы снизить риски для организма от загрязненного воздуха, Супрун традиционно дает советы:
- не сжигать листья (лучше оставлять их под деревьями) и сухостой;
- отказаться от автомобилей в период теплых дней и холодных ночей;
- чаще делать дома влажную уборку;
- пользоваться дневными кремами с ретиноидами и токоферолом (они защищают кожу от агрессивной среды);
- меньше находиться возле газовой плиты;
- бросить курить.
Напомним, Центральная геофизическая обсерватория в Киеве сочла преувеличенными слухи о плотном смоге над Украиной.
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