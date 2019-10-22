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Культура и искусство

Новый арендатор кинотеатра «Киев» сохранит все фестивали, которые в нем проводились, — СМИ

19:58 22 октября 2019 34
Киев
Алина ДРОНОВА, специально для «ФАКТОВ»

Новый арендатор кинотеатра «Киев» — ООО «Синема-Центр» намерен сохранить все фестивали, которые в нем проводились. Об этом в интервью Цензор. НЕТ заявила генеральный директор «Синема-Центра» Любовь Лисовская.

«Наша задача — сохранить все фестивали, которые проводились на территории «Киева»: от маленьких, небольших фестивалей до международного кинофестиваля «Молодость», — сообщила она.

По словам Лисовской, на сегодня компания уже провела ряд встреч и переговоров с организациями, которые занимаются фестивальным движением. Также «Синема-Центром» подготовлены обращения в посольства других стран (в частности, США, Германии, Израиля, Польши, Великобритании, Франции, Швейцарии, и др) с заверением о готовности сотрудничать с любыми культурными инициативами их стран в области кино.

Цены на билеты на фестивали компания, по словам гендиректора, будет обсуждать с организаторами в каждом отдельном случае. Ведь у каждого из фестивалей есть собственная концепция организации и проведения, и соответствующее видение принципов ценообразования.

«Из опыта — работать будем и по типу оказания услуг по организации фестивальных кинопоказов с обеспечением согласованного количества сеансов в согласованных залах, и по общим дистрибьюторскими договорам (когда полученные кассовые сборы распределяются между фестивалем и кинотеатром). Кроме того, некоторые фестивали получают на свое проведение специальные бюджеты (например, от посольств — на фестивале национального кино определенных стран), и в таком случае может быть заявлена совсем маленькая стоимость посещения фестиваля, или даже с возможностью бесплатного посещения», — подчеркнула Лисовская.

В любом случае, по ее словам, компания приложит все усилия для того, чтобы все желающие имели возможность посмотреть фестивальное кино по ценам, которые прогнозируются на примерно том же привычном для общества уровне, который был в кинотеатре «Киев» в предыдущий период.

«Синема-Центр» был признан победителем в открытом конкурсе на право аренды кинотеатра «Киев» 15 апреля 2019 года. Цена аренды, которую предложила компания, составляет 2,1 млн грн в месяц. Договор аренды был заключен 14 мая 2019 года.

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