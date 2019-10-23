Перепутала газовый баллончик с духами: студентка устроила опасное ЧП во львовском общежитии

Происшествия

Во Львове студентка, приняв яркий баллончик с газом раздражающего действия за парфюм, распылила его содержимое в комнате одного из общежитий, и «отправила» в больницу двенадцать человек. Ранее в Чернигове во время уроков в школе распылили газ — 771 ребенок был эвакуирован из помещения.

Как сообщают в ГУ НП в Львовской области, за помощью к медикам обратились несовершеннолетние юноши и девушки в возрасте от 15 до 17 лет, у которых врачи диагностировали «отравление в результате токсического действия неизвестного вещества». Четверых отпустили по домам после оказания помощи, а остальные остались в больнице.

О ЧП медики сообщили в Шевченковский отдел полиции во вторник, 22 октября, около 23:00. Полицейские выяснили, что все пострадавшие — студенты львовского училища, проживающие в общежитии.

Около 21:30 одна из студенток зашла в комнату к знакомому, чтобы забрать свое зарядное устройство к телефону. В комнате она увидела баллончик яркого цвета, подумала, что это духи и нажала на распылитель… В баллончике оказался газ раздражающего действия «Перец-4», который парень купил несколько дней назад через Интернет.

В львовской полиции отмечают, что решается вопрос об открытии уголовного производства.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в городе Черкассы в школе № 29 в фойе распылили газовую смесь — 20 учеников были госпитализированы. Из помещения эвакуировали 257 учеников.

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