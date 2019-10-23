Фильм Тарантино «Однажды в… Голливуде» в Китае хотят запретить: что происходит

Шоу-бизнес

Наделавший много шума фильм Квентина Тарантино «Однажды в… Голливуде» вряд ли покажут в Китае. Выход картины в прокат в этой стране был запланирован на 25 октября, однако местные власти неожиданно отозвали прокатное удостоверение. Официально причина не называется, но есть сведения, что это произошло из-за сцены, в которой герой картины каскадер Клифф Бут в исполнении Брэда Питта избивает персонажа, изображающего Брюса Ли. Роль легендарного бойца и актера сыграл Майк Мо.

Кадр из фильма «Однажды в… Голливуде»

Напомним, в этом эпизоде, действие которого происходит возле павильона одной из голливудских студий в 1969 году, Брюс Ли хвастается перед членами съемочной группы, что может побить любого, даже боксера Мухаммеда Али. Клифф Бут усмехается. Ли предлагает ему схватку. В результате каскадер легко побеждает Брюса.

Сцена не понравилась Шэннон Ли, дочери знаменитого бойца. Она раскритиковала Тарантино за то, что режиссер карикатурно изобразил ее отца. Как предполагают СМИ, Ли обратила внимание китайских властей на это.

Кадр из фильма «Однажды в… Голливуде»

Американское издание The Hollywood Reporter утверждает, что Квентину предложили удалить сцену из фильма специально для китайского проката. Кассовые сборы в Китае в последние годы расцениваются голливудскими студиями как одни из самых важных. Но Тарантино категорически отказался. Режиссер заявил: пусть лучше картину вообще не покажут, чем он будет из нее что-то вырезать.

Вопрос превратился в политический. Таратнтино нашел поддержку в лице государственного секретаря США Майка Помпео. Глава госдепартамента написал у себя в Twitter: «Неотъемлемые права, такие как свобода слова, не должны продаваться».

Между тем еще один скандал с еще большим количеством стран разгорелся вокруг полнометражного мультфильма «Эверест» (в украинском прокате — «Йети»). В нем рассказывается о дружбе китайской девочки и снежного человека. Создан он был силами известной голливудской студии DreamWorks Animation и китайской компании Pearl Studio. Бюджет картины составил 75 миллионов долларов. Она уже собрала в прокате 128,7 миллиона долларов. Определенные надежды возлагались на успех «Эвереста» в странах Азии. Однако власти целого ряда государств, включая Малайзию, Вьетнам, Филиппины, запретили мультфильм.

В мультфильме "Йети" рассказывается о дружбе китайской девочки и снежного человека

Виной тому стала карта, которая появляется на несколько секунд в одной из сцен. Она висит на стене в комнате героини и не несет никакой смысловой нагрузки. На ней изображена так называемая «линия девяти пунктиров». С 1947 года Китай использует ее, как границу, определяющую территориальные интересы Поднебесной в Южно-Китайском море. С Пекином категорически не согласны Филиппины, Бруней, Малайзия, Тайвань и Вьетнам. У каждой из этих стран имеется свое видение проблемы. Особенно жаркие споры ведутся уже много лет относительно принадлежности ряда островов, где могут быть богатые залежи нефти.

Карту с «линией девяти пунктиров» в мультике первыми заметили во Вьетнаме. Прокат «Эвереста» был тут же запрещен властями. Филиппины и Малайзия заявили, что разрешат прокат только при условии, что короткий эпизод с картой будет вырезан. В DreamWorks не понимают, почему вокруг этой сцены поднялся такой шум. А западные СМИ предполагают, что появление карты не было случайным — Pearl Studio умышленно вставила ее в мультик в полной уверенности, что американские партнеры не обратят на это внимания.

О том, как создавался фильм «Однажды в… Голливуде», читайте в эксклюзивном совместном интервью исполнителей главных ролей — Леонардо Ди Каприо, Марго Робби и Брэда Питта.

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