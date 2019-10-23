Общество и люди

В киевском супермаркете заметили крысу, бегающую по прилавку с хлебом (видео)

В одном из столичных супермаркетов журналист Антон Страшко заснял большую крысу, которая спокойно бегала по торговому залу, в том числе, в хлебном и кондитерском отделах. Ранее в Харькове заметили мышь, которая в витрине продуктового магазина грызла батон.

Киевский журналист выложил ролик в сеть и сообщил, что сотрудники магазина жаловались на целое крысиное семейство, обосновавшееся в супермаркете.

В комментариях под этим постом журналист сообщил, что не только он замечал в магазине крыс, и привел скриншот аналогичного сообщения в соцсетях и реакцию на это представителей торговой сети.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в одном из столичных супермаркетов на Печерске сняли видео, на котором кот, забравшийся в витрину с мясом, спокойно лакомился деликатесами.



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