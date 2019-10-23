Украина

Туман в Украине: в аэропортах массово задерживаются и отменяются рейсы

Туманная погода, установившаяся в Украине, продолжает вносить коррективы в работу аэропортов — рейсы задерживаются или же вовсе отменяются.

Так, утром в среду, 23 октября, в Международном аэропорту «Киев» (Жуляны) горизонтальная видимость достигала 200 м, вертикальная — 50 м.

«В связи с неблагоприятными погодными условиями отменены рейсы: Варшава LO755 (LOT), Барселона VY7750 (Vueling Airlines), Минск 2847 (Belavia)», — сообщают в администрации столичного аэропорта.

Ряд рейсов был перенаправлен на запасной аэродром в «Борисполь»: Ганновер W66108 (Wizz Air), Рим AZ590 (Alitalia), Лиссабон W66192 Wizz Air, Катовице W1277 (Wizz Air), Рига W6280 (Wizz Air), Вена W6128 (Wizz Air). Пассажирам, которые улетали из Киева обратным рейсом, был предоставлен трансфер до «Борисполя».

На внутренних рейсах авиакомпании Motor Sich отменен утренний рейс в Одессу, задерживаются рейсы в Запорожье и Львов.

А рейс 275 Неаполь-Киев (Ernest) приземлился в аэропорту Львова.

Кстати, в аэропорту Львова сообщили, что рейс Wizz Air из Вильнюса не смог совершить посадку и был вынужден приземляться в румынском аэропорту Клуж.

«В направлении львовского аэропорта вылетели рейсы авиакомпаний Wizz Air из Берлина и Ernest из Милана. С небольшой задержкой вылетели Turkish Airlines из Стамбула.

Улучшение погодных условий — с 10:00», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в сеть выложили видео Киева, окутанного туманами, с высоты птичьего полета.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter