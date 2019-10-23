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Украина

Окутанный туманом Киев сняли с высоты птичьего полета: впечатляющее видео

9:34 23 октября 2019 1256
Туман в Киеве
Инф. «ФАКТОВ»

В сети появилось уникальное видео затянутого туманом Киева, снятое с использованием дрона. Проект реализовали журналисты Радио Свобода.

Они напомнили, что органы власти не видят причин для паники в связи с необычным погодным явлением, и объясняют появление тумана с неприятным запахом совпадением погодных условий с обычными для Киева выбросами СО в атмосферу.

Напомним, ранее бывший руководитель Минздрава Украины Ульяна Супрун объяснила необычную плотность тумана резкими перепадами дневных и ночных температур воздуха. Если верить этому объяснению, легче дышать киевлянам станет уже в конце недели, когда эта амплитуда начнет сглаживаться.

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