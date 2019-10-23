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Похудевшая Камалия сверкнула стройными ножками (фото)
Известная украинская певица, жена миллионера Мохаммада Захура Камалия, устроившая ранее в Одесее яркий праздник для детей, похвасталась стройной фигурой. Исполнительница опубликовала в Instagram новое фото, на котором позирует у бассейна в эффектном бирюзовом платье с высоким разрезом, открывающем стройные ножки. В таком образе Камалия позировала для фотосессии глянцевого журнала.
42-летняя звезда заметно похудела и выглядит восхитительно, считают в поклонники.
«Восхитительно», «Выглядите супер», «Принцесса лебедь», «Настоящая амазонка», «Шикарные ножки», — пишут поклонники под фото.
Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что Оля Полякова удивила слишком откровенным платьем в театре.
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— Петя, ты двери закрыл? — Да. — На ключ? — Ну да, на ключ. — На два оборота? — На два... — Так, мужики, Пете больше не наливать! Мы же в палатке...