24.73 / 24.99 27.38 / 27.82
Киев: +9
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Похудевшая Камалия сверкнула стройными ножками (фото)

11:50 23 октября 2019 1031
Камалия
Вероника БОНДАРЬ, «ФАКТЫ»

Известная украинская певица, жена миллионера Мохаммада Захура Камалия, устроившая ранее в Одесее яркий праздник для детей, похвасталась стройной фигурой. Исполнительница опубликовала в Instagram новое фото, на котором позирует у бассейна в эффектном бирюзовом платье с высоким разрезом, открывающем стройные ножки. В таком образе Камалия позировала для фотосессии глянцевого журнала.

42-летняя звезда заметно похудела и выглядит восхитительно, считают в поклонники.

«Восхитительно», «Выглядите супер», «Принцесса лебедь», «Настоящая амазонка», «Шикарные ножки», — пишут поклонники под фото.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что Оля Полякова удивила слишком откровенным платьем в театре.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

Заворотнюк

Врачи часто путают с остеохондрозом: онколог рассказал о болезни Заворотнюк

Модный маникюр

Новые тренды в маникюре: янтарь и золото, голограммный пигмент (фото)

На месте инцидента

В центре Киева прогремел взрыв, погиб ветеран АТО: все подробности, фото и видео происшествия

Кадр с монитора&nbsp;— мальчик и «призрак»

Мать пришла в ужас, увидев в кроватке сына привидение младенца: правда выяснилась утром (фото)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер