Похудевшая Камалия сверкнула стройными ножками (фото)

Шоу-бизнес

Известная украинская певица, жена миллионера Мохаммада Захура Камалия, устроившая ранее в Одесее яркий праздник для детей, похвасталась стройной фигурой. Исполнительница опубликовала в Instagram новое фото, на котором позирует у бассейна в эффектном бирюзовом платье с высоким разрезом, открывающем стройные ножки. В таком образе Камалия позировала для фотосессии глянцевого журнала.

42-летняя звезда заметно похудела и выглядит восхитительно, считают в поклонники.

«Восхитительно», «Выглядите супер», «Принцесса лебедь», «Настоящая амазонка», «Шикарные ножки», — пишут поклонники под фото.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что Оля Полякова удивила слишком откровенным платьем в театре.

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