Стиль жизни

Первая леди Украины Елена Зеленская восхитила элегантными образами на церемонии интронизации Императора Нарухито в Японии, где присутствовали делегации почти из 200 стран. Супруга президента предпочла для важного приема в Токио сдержанные наряды от украинского дизайнера Ивана Фролова.

Утренний наряд — сдержанное нежно-лимонное платье в пол, с драпировкой в районе талии и пуговицами на рукавах. Под него Елена выбрала лодочки в тон на невысокой шпильке, золотой клатч и прозрачные перчатки из фатина.

Прическа также была сдержанной и лаконичной — волосы забраны в элегантный пучок, его украшала лента в тон платью, декорированная камнями.

Для вечернего выхода Елена выбрала небесного цвета платье-смокинг с оригинальными лацканами — один из них спадает на плечо. Рукав выполнен из тюля, он украшен вышивкой ручной работы и кристаллами. Строгость образа разбавляет передний шлейф от шеи до пола. Наряд дополняет клатч в тон платью. Строгую прическу дополняет массивная заколка.

Напомним, дизайнер Иван Фролов отличается оригинальными классическими образами. Он создавал наряд для Джамалы для «Евровидения» в 2016 году.

Елена Зеленская как раз предпочитает сдержанный лаконичный стиль и светлые тона. На День Независимости она появилась в белом платье. Самым эффектным называют ее светлый образ во время инаугурации Зеленского.

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