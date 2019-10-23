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Небесный «смокинг», нежно-лимонное платье и оригинальные украшения: Елена Зеленская очаровала образами в Японии (фото)
Первая леди Украины Елена Зеленская восхитила элегантными образами на церемонии интронизации Императора Нарухито в Японии, где присутствовали делегации почти из 200 стран. Супруга президента предпочла для важного приема в Токио сдержанные наряды от украинского дизайнера Ивана Фролова.
Утренний наряд — сдержанное нежно-лимонное платье в пол, с драпировкой в районе талии и пуговицами на рукавах. Под него Елена выбрала лодочки в тон на невысокой шпильке, золотой клатч и прозрачные перчатки из фатина.
Прическа также была сдержанной и лаконичной — волосы забраны в элегантный пучок, его украшала лента в тон платью, декорированная камнями.
Для вечернего выхода Елена выбрала небесного цвета платье-смокинг с оригинальными лацканами — один из них спадает на плечо. Рукав выполнен из тюля, он украшен вышивкой ручной работы и кристаллами. Строгость образа разбавляет передний шлейф от шеи до пола. Наряд дополняет клатч в тон платью. Строгую прическу дополняет массивная заколка.
Напомним, дизайнер Иван Фролов отличается оригинальными классическими образами. Он создавал наряд для Джамалы для «Евровидения» в 2016 году.
Елена Зеленская как раз предпочитает сдержанный лаконичный стиль и светлые тона. На День Независимости она появилась в белом платье. Самым эффектным называют ее светлый образ во время инаугурации Зеленского.
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