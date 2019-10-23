Город-призрак: в сети показали улицы вечернего Донецка (фото)

Украина

В сети появились новые фото из оккупированного Донецка, показывающие запустение некогда многолюдного города. При этом боевики пытаются обеспечить видимость благополучия — в кадре присутствует работающий общественный транспорт. Тем временем главарь боевиков Денис Пушилин неприлично располнел.

Улицы города плохо освещены, и в кадре появляется мало машин и людей.

Соответсвующие кадры в соцсети житель Донецка Игорь Полтавец.

По его словам, его целью было показать, как выглядит город перед наступлением комендантского часа.

Напомним, ранее в сети появились фото дневного Донецка. Также стало известно, чем теперь кормят детей в донецких детсадах.

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