Деньги шли на фейерверки: в сети рассказали, чем кормят в детсадах в Донецке (фото)

Украина

В сеть выложили фото меню из нескольких детских садиков оккупированного Донецка, в которых детям вовсе не дают мяса, а кормят, в основном, кашами с хлебом. Ранее в социальные сети попали фотографии раздачи еды малоимущим жителям города.

Как сообщают «Донецкие новости», фотографии меню обнародовали родители, которые возмущаются нищенским финансированием дошкольных учреждений. «Если в стране нет денег на детей, то я требую срочно сократить штат руководства общественного движения „Донецкая республика“, упразднить парады и салюты. Тогда деньги найдутся!» — пишет Александр Болотин, показавший, чем кормят малышей в ясли-саде № 288 «Солнышко».

А его жена Наталья добавила: «Только что забрала ребенка из сада. В обморок не падает, но голодная. Из этого рациона, она только утром съела кашу на завтрак, сейчас дома отъедается». По ее словам, в детсаду им порекомендовали давать ребенку продукты на перекус, если он не будет есть приготовленное в детском учреждении.

«А у некоторых от яиц — диатез. Звери, а не люди! А молочные продукты где? Неужели даже на стакан молока денег нет? Хлеба за день, в общей сложности, аж 100 г! Да еще с кашей! Повара на мыло с таким рационом! И хотела бы я увидеть ребенка, который будет есть тушеную капусту… да еще не домашнюю… Два раза в день — каша с хлебом!» — возмущается мама другого ребенка Виктория.

Также жители Донецка показали меню из детсада № 351 «Познайка», где таки присутствуют блюда из мяса — суфле из вареной курицы. «Жена говорит, что порции мизерные. Повара стараются хоть как-то накормить детей тем, что привозят поставщики. Хотя, чему удивляться? Сравните, как убирали город в 2014 году и сейчас. Кругом развал и стагнация», — делится своей ситуацией дончанин Новиков.

Тем временем персонал дошкольных детских учреждений сетует, что финансирования нет уже полгода, а продукты приходится закупать практически в долг: «Поставщики обязаны отгрузить товар по накладной, а потом до морковкиного заговенья ждать оплаты. При этом они платят налоги по первому событию (т.е. по отгрузке). Мы, например, не платим уже полгода никому, так как нет финансирования. Я уже шарахаюсь от людей на улице, потому что должны половине города уже».

Правда, некоторые родители сообщают, что в их детских садах питание хорошее. «У нас в садике хорошо кормят и разнообразно!» — пишет одна из дончанок, а другая добавляет: «Сегодня не смотрела, но в нашем саду питание классное и мясо есть и утром и в обед».

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