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То не мое: "слуга народа" оказался в центре скандала с элитной недвижимостью на Трухановом острове
Народный депутат Украины из «Слуги народа» Александр Ткаченко, который считается одним из возможных кандидатов на пост руководителя столичной горгосадминистрации, заявил, что у него нет дома на Трухановом острове в Киеве, и что недвижимость в этом районе он лишь арендовал на лето.
Как сообщает «Украинская правда», об этом Ткаченко заявил после расследования «Bihus.info», журналисты которого выяснили, что «слуга народа» пользуется незадекларированной усадьбой в природоохранной зоне в столице.
«Основной дом, два — меньшего размера и двор с озером возле крыльца находятся посреди участка земли в 4 гектара, которую город передал в аренду на 15 лет под водно-спортивный комплекс, — говорится в материалах расследования. — Задекларировать якобы арендованный дом на острове Ткаченко должен был еще будучи кандидатом в народные депутаты, но так этого и не сделал».
Журналисты утверждают, что на этом участке строит жилье запрещено — земля лесохозяйственного назначения, относящаяся к прибрежной защитной линии, входит в охраняемую зону.
«Усадьба ограждена парканом. На автоматических воротах постоянно дежурит сторож, которые объясняет желающим пройти к воде что это — частная территория», — отмечают журналисты.
После обнародования этих материалов Александр Ткаченко заявил, что в расследовании фигурирует не тот дом, который он взял в аренду. «Договор аренды подписали на полгода еще в мае этого года. Поэтому аренда будет отражена в декларации за текущий год», — заявил «слуга народа».
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», после прохождения в парламент Ткаченко заявил, что вышел из бизнеса и сложил с себя полномочия гендиректора 1+1 media.
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