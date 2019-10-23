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Украина

То не мое: "слуга народа" оказался в центре скандала с элитной недвижимостью на Трухановом острове

13:24 23 октября 2019 77
Домик Ткаченко на Трухановом острове
Инф. «ФАКТОВ»

Народный депутат Украины из «Слуги народа» Александр Ткаченко, который считается одним из возможных кандидатов на пост руководителя столичной горгосадминистрации, заявил, что у него нет дома на Трухановом острове в Киеве, и что недвижимость в этом районе он лишь арендовал на лето.

Как сообщает «Украинская правда», об этом Ткаченко заявил после расследования «Bihus.info», журналисты которого выяснили, что «слуга народа» пользуется незадекларированной усадьбой в природоохранной зоне в столице.

«Основной дом, два — меньшего размера и двор с озером возле крыльца находятся посреди участка земли в 4 гектара, которую город передал в аренду на 15 лет под водно-спортивный комплекс, — говорится в материалах расследования. — Задекларировать якобы арендованный дом на острове Ткаченко должен был еще будучи кандидатом в народные депутаты, но так этого и не сделал».

Журналисты утверждают, что на этом участке строит жилье запрещено — земля лесохозяйственного назначения, относящаяся к прибрежной защитной линии, входит в охраняемую зону.

«Усадьба ограждена парканом. На автоматических воротах постоянно дежурит сторож, которые объясняет желающим пройти к воде что это — частная территория», — отмечают журналисты.

После обнародования этих материалов Александр Ткаченко заявил, что в расследовании фигурирует не тот дом, который он взял в аренду. «Договор аренды подписали на полгода еще в мае этого года. Поэтому аренда будет отражена в декларации за текущий год», — заявил «слуга народа».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», после прохождения в парламент Ткаченко заявил, что вышел из бизнеса и сложил с себя полномочия гендиректора 1+1 media.

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