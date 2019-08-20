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Украина

Ткаченко ушел с "плюсов" и продал свою долю в бизнесе

14:06 20 августа 2019 142
Александр Ткаченко
Инф. «ФАКТОВ»

Девятый номер в списке партии «Слуга народа» Александр Ткаченко заявил о выходе из бизнеса и сложении полномочий гендиректора 1+1 media.

Как сообщает «Лига», об этом Александр Ткаченко рассказал на встрече с журналистами, добавив, что остается почетным президентом телеканала.

«Свою долю в „плюсах“ в 5 процентов продаю инвестиционной компании. Есть хорошая компания, наконец-то буду при деньгах», — заявил он, подчеркнув, что его примеру намерены последовать журналисты, владеющие долями холдинга и прошедшие в Верховную Раду девятого созыва.

При этом Ткаченко сообщил, что остальной свой бизнес передал в управление юридической компании, название которой не уточнил.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Александра Ткаченко называют одним из кандидатов на пост столичного руководителя.

А нынешний мэр Киева Виталий Кличко заявлял, что во время встречи с руководителем Офиса президента Андрей Богдан рекомендовал ему"координировать" действия «по процессам в городе» с бизнесменом Андреем Вавришем или гендиректором «1+1» Александром Ткаченко.

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