Коломойский рассказал, кого видит премьером и мэром Киева

Украина

Украинский олигарх Игорь Коломойский, ранее называвший руководителя НАК «Нафтогаз Украины» Андрея Коболева возможным кандидатом на пост премьер-министра, перенес свое внимание на директора по развитию НАК Юрия Витренко.

Так, в интервью российскому агентству РБК он заявил, что в фаворитах «премьерской гонки» — Юрий Витренко и замглавы Офиса президента Алексей Гончарук.

В то же время Игорь Коломойский заявил, что планы привести к власти в Киеве гендиректора его телеканала «1+1» Александра Ткаченко — не его изначальная идея. «Я тут ни при чем. Я же не киевлянин. Вообще мэр города — это не такая важная должность. Это просто коммунальщик. У него же нет своей армии», — отметил олигарх и добавил, что будучи губернатором Днепропетровской области (2014−2-15 гг.) он хотел видеть мэром Днепра Бориса Филатова, который, собственно, и стал городским головой. «И что теперь? Что в этом хорошего?» — добавил он.

Читайте также: Отказались быть «ручными» и вылетели из списка: журналист рассказал о переговорах Зе-команды с потенциальными премьерами

Что же касается впечатления от победы на выборах нынешнего президента Украины Владимира Зеленского, которого Коломойский хотел видеть на этом посту, олигарх ответил кратко: «Я кайфую».

В то же время от отрицает, что давал деньги на избирательные кампании политикам Святославу Вакарчуку и Юлии Тимошенко: «С Вакарчуком даже не общался с 2017 года, да и тогда по телефону. С Тимошенко виделся в мае. Денег им не давал». Также, по его словам, он не создавал и не финансировал партию «Укроп». «Да там не деньги, копейки. Я помогал им в основном информационно. Но это изначально была пустая затея. Нет партии без лидера», — заявил Коломойский.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», американские аналитики также назвали возможных кандидатов на пост премьер-министра в Украине. Среди них, в том числе, есть и фамилии Витренко и Коболева.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter