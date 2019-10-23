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Выманили мать из дома и похитили малыша: в сети рассказали об ужасном происшествии под Киевом
В сети сообщили о похищении маленького ребенка в поселке Коцюбинское под Киевом. Напомним, весной в соцсети сообщили о похищении ребенка в Киеве, однако информация оказалась фейком.
По информации паблика «Киев Оперативный», похитительница познакомилась с малоимущей семьей под предлогом оказания ей помощи.
Когда мать малыша зашла в отделение почты, куда ей якобы перевели деньги, «благодетельница» исчезла вместе с ребенком.
«Сейчас родители оббегают камеры, полицию вызвали», — говорится в сообщении.
Согласно заявлению матери, похитительнице на вид 25 лет, черные волосы, веснушки, носит очки, в Коцюбинское приехала на серебристом Daewoo Lanos (68268KE).
Малыш был одет в разноцветный комбинезон и коричневую вязанную шапку.
Отметим, что в полиции об этом инциденте еще не сообщали.
Позже в полиции Киевской области подтвердили факт похищения трехмесячного ребенка: «Похитительница с черными волосами, в очках, была одета в жилетку синего цвета и джинсы. Сейчас злоумышленницу разыскивает полиция, в регионе введен план-перехват». Людей, владеющей информацией об этом ЧП, просят звонить по «102».
Напомним, в сентябре План «Перехват» объявляли из-за похищения женщины в Харькове.
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