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Леся Никитюк худеет с помощью бургеров (видео)
Известная телеведущая Леся Никитюк, которая ярко отметила день рождения танцами на столе, раскрыла свой секрет похудения. Она призналась, что избавляется от лишнего веса с помощью бургеров. Леся следует своей авторской методике — она не ест их, а только нюхает. Калорийным продуктам она предпочитает яблоки. Занятный процесс Никитюк показала на видео.
«Ну что, наступило время поделиться с вами своим секретом похудения. Это все авторская методика — «занюхивание», — написала Леся.
«Гениально, Холмс», «Просто шикарная методика», «Бедная», «Слушая, надо попробовать, реально!», «Леся -генератор блестящих идей», — пишут в комментариях подписчики.
Напомним, на днях Леся Никитюк презентовала новый проект о путешествия по Украине «Le Маршрутка» на Новом канале. По этому поводу устроили громкую вечеринку, на красной дорожке которой полицейский «заломал» телеведущую.
Ранее Леся рассказала, что на заре своей карьеры работала администратором и носила чай Насте Каменских.
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