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Носила чай Насте Каменских и жила в общежитии: Леся Никитюк рассказала о первых шагах в карьере (видео)
Популярная телеведущая Леся Никитюк, показавшая стройные ножки в коротком платье в Париже, рассказала, кем ей приходилось работать на заре своей карьеры. Прежде, чем стать телеведущей ей пришлось сменить несколько профессий, и судьба таки привела ее на телевидение. Лесю взяли администратором в известном вокальном шоу, она выполняла прихоти звезд.
«Я работала в павильоне, на первых сезонах «Голосу країни» администратором. Я носила чай Насте Каменских. Я как сейчас помню, подхожу, говорю: «Настя, чай, кофе?». Она говорит: «Ой, мась, сделай мне чай». Я приношу ей чай: «Мась, ты что, без молока принесла мне чай?» — поделилась воспоминаниями Леся в программе «Українські сенсації».
Девушка из Хмельницкого в Киеве снимала жилье в отдаленном спальном районе Дарницы — ДВРЗ.
«Там в общежитии от завода „Арсенал“ я арендовала свою первую комнату. Местность очень опасная, много малообеспеченных людей, которые злоупотребляли алкоголем», — призналась Леся.
С работы Леся возвращалась поздно, около 11 вечера. Ей даже приходилось приплачивать местным парням, чтобы ее не трогали.
Вскоре Леся покинула злополучный район. Настырная девушка добилась успеха. Она засветилась в КВН, ходила на кастинги и выступала в юмористических шоу, была ведущей нескольких проектов.
Ярким выступлением Леся запомнилась в команде «Торнадо люкс».
Также Леся покорила жури и публику в шоу «Рассмеши комика».
Народную любовь и популярность ей принесло шоу «Орел и Решка».
Сейчас Леся Никитюк ведет несколько проектов на Новом канале. Скоро состоится премьера ее нового шоу «Le Маршрутка».
Она хвастается отдыхом на дорогих заграничных курортах, демонстрирует шикарные наряды и стройную фигуру в купальнике.
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