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Шоу-бизнес

Носила чай Насте Каменских и жила в общежитии: Леся Никитюк рассказала о первых шагах в карьере (видео)

12:06 10 октября 2019 396
Леся Никитюк
Вероника БОНДАРЬ, «ФАКТЫ»

Популярная телеведущая Леся Никитюк, показавшая стройные ножки в коротком платье в Париже, рассказала, кем ей приходилось работать на заре своей карьеры. Прежде, чем стать телеведущей ей пришлось сменить несколько профессий, и судьба таки привела ее на телевидение. Лесю взяли администратором в известном вокальном шоу, она выполняла прихоти звезд.

«Я работала в павильоне, на первых сезонах «Голосу країни» администратором. Я носила чай Насте Каменских. Я как сейчас помню, подхожу, говорю: «Настя, чай, кофе?». Она говорит: «Ой, мась, сделай мне чай». Я приношу ей чай: «Мась, ты что, без молока принесла мне чай?» — поделилась воспоминаниями Леся в программе «Українські сенсації».

Девушка из Хмельницкого в Киеве снимала жилье в отдаленном спальном районе Дарницы — ДВРЗ.

«Там в общежитии от завода „Арсенал“ я арендовала свою первую комнату. Местность очень опасная, много малообеспеченных людей, которые злоупотребляли алкоголем», — призналась Леся.

С работы Леся возвращалась поздно, около 11 вечера. Ей даже приходилось приплачивать местным парням, чтобы ее не трогали.

Вскоре Леся покинула злополучный район. Настырная девушка добилась успеха. Она засветилась в КВН, ходила на кастинги и выступала в юмористических шоу, была ведущей нескольких проектов.

Ярким выступлением Леся запомнилась в команде «Торнадо люкс».

Также Леся покорила жури и публику в шоу «Рассмеши комика».

Народную любовь и популярность ей принесло шоу «Орел и Решка».

Сейчас Леся Никитюк ведет несколько проектов на Новом канале. Скоро состоится премьера ее нового шоу «Le Маршрутка».

Она хвастается отдыхом на дорогих заграничных курортах, демонстрирует шикарные наряды и стройную фигуру в купальнике.

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