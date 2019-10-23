В Киеве представили уникальную книгу из библиотеки Ярослава Мудрого (фото)

Общество и люди

Вечером во вторник, 22 октября, в старейшем из сохранившихся храмов Украины — Софийском соборе — состоялась презентация факсимильного издания полного текста Реймсского Евангелия. Оригинал этой книги взяла с собой в Париж дочь князя Ярослава Мудрого Анна, вышедшая в 1051 году замуж за короля Франции Генриха II. Ученые полагают, что некогда Евангелие, которое сейчас называют Реймсским, было частью легендарной библиотеки Ярослава Мудрого.

— Мечта отпечатать факсимильное издание этой старейшей из сохранившихся книги Киевской Руси появилась у меня, когда я увидела Реймсское Евангелие в Лувре на выставке российских реликвий, — говорит генеральный директор национального заповедника «София Киевская» Неля Куковальская. — Понадобилась помощь дипломатов и политиков, чтобы добиться официального разрешения библиотеки города Реймса, где ныне хранится Евангелие королевы Ярославы, на его факсимильное издание тиражом 1000 экземпляров без права получения коммерческой выгоды. На это у нас ушло полтора года. Отозвались спонсоры, некоторые люди присылали деньги на наш проект даже не указывая, своих фамилий. А всемирно известная певица солистка Венской оперы заслуженная артистка Украины Виктория Лукьянец давала концерты, сборы от которых шли на целевой счет факсимильного издания. Пока отпечатаны 150 экземпляров. Для публикации остальных, еще предстоит найти средства.

— Стоимость этого проекта — порядка миллиона гривен, — заявила «ФАКТАМ» Анна Горобец, директор издательства «Горобець», в котором напечатано факсимиле.

Неля Куковальская (слева) и Анна Горобец рассказали, что средства на факсимиле собирали всем миром

В ходе подготовки к печати украинские ученые получили возможность исследовать оригинал.

- Реймсское Евангелие состоит из двух частей, — говорит научный сотрудник Института рукописей Национальной библиотеки имени Вернадского доктор исторических наук Людмила Гнатенко. — Первая часть написана в Киеве кириллицей в 20-х годах XI века, вторая — глаголицей XIV столетии в Чехии. Дело в том, что XIV веке король Священной Римской империи Карл IV приобрел это Евангелие и передал его в один из монастырей вместе с двумя тетрадями. В этих тетрадях и был написан вариант глаголицей — на старочешском языке. Тетради соединили с Евангелием, написанным в Киеве. В таком виде книга дошла до наших времен. Сохранилась обложка Евангелия.

Прежде к ней был прикреплены изумруды, хрустальные иконы и серебряный с позолотой мощевик с мощами святых и частицей креста, на котором был распят Иисус Христос. Был там и кусочек губки, которым смачивали губы Иисуса. Примечательно, что чешский переписчик указал в Евангелии, что оно не для богослужений, а коронаций. Это объясняется тем, что Карл IV утвердил порядок коронации монархов, которые правили после него, и решил, что купленное им Евангелие должно использовать в церемонии.

В 1574 году Реймсское Евангелие приобрел кардинал Карл Лотарингский — для коронаций французских монархов. При этом кардинал пожертвовал эту реликвию Реймсскому собору. С тех пор она хранится в Реймсе.

— Исследуя текст Реймсского Евангелия, мы обнаружили в церковнославянском тексте большое количество ошибок, которые являются не чем иным, как украинизмами, — констатировал доктор филологических наук, профессор Житомирского университета Виктор Мусиенко.

Недавно «ФАКТЫ» сообщали, что в Софийском соборе обнаружили граффити на польском, чешском, немецком, английском и латинском языках. Это фрагменты молитв, а также имена людей, которые их написали, предположительно, в XVII веке.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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