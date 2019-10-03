Украина

Суд отменил требование к минимальному возрасту для пенсии за выслугу лет: что об этом известно

В Украине отменили минимальный возраст для выхода на пенсию за выслугу лет для определенных категорий работников.

Соответствующее решение № 2-р/2019 принял Конституционный суд, передает РБК-Украина.

Теперь выйти на пенсию раньше смогут:

До 50 лет — работники лётного и лётно-испытательного состава.

До 55 лет — работники сферы медицины, образования, соцобеспечения и театрально-концертных и других зрелищных коллективов.

Согласно решению КСУ, пенсию по выслуге лет в соответствии со ст. 51 Закона № 1788 смогут получить граждане, работающие на вредных предприятияx и потерявшие трудоспособность из-за условий работы до наступления пенсионного возраста.

В Конституционном суде уточнили, что положения закона № 1788 о повышении на 5 лет возраста выхода на пенсию для женщин, а также увеличение на 5 лет общего и специального стажа работы, необходимого для назначения пенсии за выслугу лет для отдельных категорий работников — лишают их права на социальную защиту и поэтому не отвечают конституционным принципам прав и свобод человека, и соответственно являются незаконными.

Другие изменения пенсионной системы

Верховная Рада должна рассмотреть законопроект № 0972 относительно снижения для женщин до 55 лет пенсионного возраста при условии, что рабочий стаж насчитывает 30 лет. При этом некоторые эксперты считают, что такое решение может резко увеличить число пенсионеров и дефицит Пенсионного фонда.

Впрочем, ранее в планах Кабмина на ближайшие 5 лет в вопросе социального обеспечения значилось, что повышать соцзащиту пенсионеров планируют за счет выведения «из тени» налогов. В свою очередь ПФУ активно вводит современные технологии и предлагает пенсионерам оформить выплаты в один клик, а нынешним работникам — проверить не выходя из дома свой страховой стаж и проконтролировать, платит ли за них работодатель пенсионные отчисления.

Напомним, что в 2017 году в Украине была принята пенсионная реформа. Она «осовременила» выплаты нынешним пенсионерам, но резко подняла необходимый страховой стаж с 15 до 25 лет. В 2028 года для получения пенсии в 60 лет необходимо будет иметь 35 лет стажа. Если он будет в промежутке между 25 и 35 годами, то на пенсию человек выйдет в 63. А между 15 и 25 — в 65 лет. При стаже меньше 15 лет можно будет рассчитывать лишь на соцпомощь, которая будет не более прожиточного минимума.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в связи с переносом на неопределенное время введения накопительных пенсий эксперты назвали «реальные» способы копить деньги на безбедную старость.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter