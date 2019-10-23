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В рамках Tetris Challenge семья "выживальщиков" показала все свое богатство: фото поражает
В сети появилось фото семьи сурвивалистов («выживальщиков»), которые присоединились к флешмобу Tetris Challenge.
Семья, родители и дети, легли на траве и разложили рядом необходимый им запас на случай чрезвычайной ситуации. На зеленой лужайке можно заметить огромное количество продуктов питания в разных видах. Кроме того, есть посуда, медикаменты, рюкзаки, одежда, оружие, генератор, солнечная батарея, шланг и даже «хранилище семейных реликвий» — всего 52 позиции. Все это сняли с высоты птичьего полета. Фото получилось внушительным.
Напомним, идея флешмоба появилась в ноябре 2018 года у полицейской службы Новой Зеландии. Суть челленджа — разложить рядом с транспортом весь рабочий инвентарь как элементы тетриса, чтобы получился прямоугольник. Сотрудники сделали фото с помощью дрона и опубликовали его в Twitter.
В этом году так называемый Tetris Challenge 1 сентября запустили полицейские из Цюриха. Позже к ним присоединились пожарные, полиция, береговая охрана, военные, скорая помощь и другие экстренные службы из разных стран мира.
Челлендж стал настолько вирусным, что к нему подключились даже те, кто не имеет никакого отношения к экстренным службам — музыканты, работники похоронных бюро, сотрудники транспортных служб. В частности, в нем поучаствовала «Укрзалізныця», расположив рядом с купейным вагоном весь инвентарь и проводников в придачу.
Напомним, на днях аэропорт «Киев» также присоединился к Tetris Challenge.
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