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Новые тренды в осеннем маникюре: оригинальные идеи (фото)
По словам Пьера Кардена, настоящий дизайнер не следует моде, а создает ее. Одним из таких мастеров в нейл-арте сегодня является израильский стилист Мария Балодис. Художница и архитектор по образованию, она предпочла нейл-арт и сейчас создает на ногтях настоящие произведения искусства. По ее мнению, маникюр должен быть безупречным от «а до я». Идеальные архитектура ногтя, покрытие и декор вызывают восхищение. В работах Марии Балодис каждая деталь доведена до совершенства. А идеи — одна оригинальнее другой.
Стильный маникюр — повод для комплиментов. А комплименты создают прекрасное настроение, которое так важно для каждой из нас. Особенно осенью — зябкой и ветреной, когда время от времени накатывает грусть.
Мария Балодис представила «ФАКТАМ» оригинальные идеи маникюра для осени-2019.
— Этой осенью очень популярны в нейл-арте глубокая зелень, травяные и оттенки хаки, — говорит Мария Балодис. — Растительные мотивы, утонченная флористика в стиле минимализма — веточки, листочки… Это те элементы нейл-дизайна, которые обязательно украсят осенний маникюр.
Одно из самых любимых у модниц и красно-бело-черное сочетание. Тандем этих цветов в нейл-арте никогда не теряет своей значимости, а лишь дополняется трендовыми элементами. Четкая лаконичная геометрия с мерцающей полоской сделает привычное сочетание цветов более стильным.
— Что касается черного покрытия, мнения многих стилистов расходятся. Одни говорят, что этот цвет в моде, другие считают, что он утрачивает актуальность. А что вы думаете по этому поводу?
— Возможно, его любят не все. Но если черный применить в сочетании с белым, дополнить простым дизайном (deep design, геометрия), можно получить топовый осенний маникюр. Deep design — это техника, когда в покрытии остаются прозрачные фрагменты. За счет этого оно кажется глубоким и объемным. Этот эффект всегда привлекает внимание. В технике часто используются трафареты, но можно обойтись и без них. Скажем, это может быть полоса на ногте, которую можно создать и от руки.
— Многие любят лаконичный дизайн. Что посоветуете его сторонницам?
— Камуфлирующее покрытие телесных оттенков, четкие линии, идеальная геометрия — трендовый минимализм в маникюре. А модный металлический штрих и мерцающий ноготок добавят шика и яркости.
— Уместны ли осенью матовые покрытия?
— Конечно. Они смотрятся очень стильно и эффектно. Матовый маникюр привносит в образ его обладательницы некую загадочность. В сочетании с неоновым френчем бархатный, сатиновый дизайны — одно из самых востребованных направлений в осеннем нейл-арте. К слову, очень эффектно матовое покрытие на оттенках красного. Это самое трендовое сочетание в маникюре осени и зимы. От этого бархатного глубокого покрытия на миндалевидной форме ногтей невозможно оторвать взгляд. Блестящий красный маникюр всегда смотрится роскошно. Но попробуйте сделать его в матовом! Это покрытие облагораживает. И особенно красиво смотрится в тандеме с вишневым и бордовым оттенками, а также с палитрой коричневых тонов.
— Правда, что этой осенью снова на пике популярности «звериные» принты?
— Да, это так. Они могут быть выполнены как от руки, так и с использованием трафаретов, наклеек, отпечатываемой фольги. Имитация леопардовой расцветки в сочетании с элементарным геометрическим элементом, например пересекающей полоской, на фоне красного матового покрытия — один из вариантов трендового маникюра. Если леопардовый дизайн выполнить на основе пастельных оттенков, маникюр получится более нежный, но в то же время загадочный и необычный.
— Фаворитом многих ваших работ является полоска. Она сейчас в тренде?
— Это модный элемент во все времена, она всегда несла смысловую нагрузку: присутствовала в символике, становилась визитной карточной домов мод. Полоски в маникюре — удивительный и универсальный элемент нейл-арта. Однако эстетическая составляющая — далеко не все. Немаловажно знать о корректирующих возможностях полосатого дизайна. Вертикальные полосы, например, визуально удлиняют и сужают ногтевую пластину.
А еще очень модной темой осени является дизайн с надписями. Это может быть слово или выражение с глубоким смыслом, прикольная, забавная надпись, буквы различными шрифтами. Надпись отражает настроение, вдохновляет. Такой нейл-арт обязательно привлечет внимание окружающих, отразит ваш вкус и удивит индивидуальностью и оригинальностью.
— Мария, как вы стали нейл-стилистом?
— Иногда мне кажется, что я им родилась. Еще когда училась в школе, ухоженность рук и ногтей имела для меня большое значение. Это было время, когда нейл-индустрия была на уровне классического маникюра с покрытием обычным лаком, наращивание только-только зарождалось… Мне очень хотелось иметь ультрамодный френч! И я делала его себе сама.
Конечно, мне очень помогло, что я родилась со способностями к рисованию, развивала их… Училась в художественной академии, строительном университете. Но главным делом в моей жизни стал нейл-арт, когда я серьезно задумалась о том, как применить свои архитектурные знания, эстетическое видение, творческие способности и неугомонность перфекциониста.
Я очень люблю свою профессию. Современная нейл-индустрия поражает своим стремительным развитием. Появляются новые техники и материалы. А это новые возможности для реализации идей.
Ранее о модных тенденциях в маникюре «ФАКТАМ» рассказала нейл-стилист из Грузии, призер международного чемпионата по ногтевому дизайну Юлия Рошниашвили. Также она дала советы, как лучше осенью ухаживать за руками и ногтями.
Фото из альбома Марии Балодис
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— Никак не могу определиться с планами на вечер. Поэтому в магазине купила презервативы, книгу и... шпатель.