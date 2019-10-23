Новые тренды в осеннем маникюре: оригинальные идеи (фото)

Стиль жизни

По словам Пьера Кардена, настоящий дизайнер не следует моде, а создает ее. Одним из таких мастеров в нейл-арте сегодня является израильский стилист Мария Балодис. Художница и архитектор по образованию, она предпочла нейл-арт и сейчас создает на ногтях настоящие произведения искусства. По ее мнению, маникюр должен быть безупречным от «а до я». Идеальные архитектура ногтя, покрытие и декор вызывают восхищение. В работах Марии Балодис каждая деталь доведена до совершенства. А идеи — одна оригинальнее другой.

Стильный маникюр — повод для комплиментов. А комплименты создают прекрасное настроение, которое так важно для каждой из нас. Особенно осенью — зябкой и ветреной, когда время от времени накатывает грусть.

Мария Балодис представила «ФАКТАМ» оригинальные идеи маникюра для осени-2019.

— Этой осенью очень популярны в нейл-арте глубокая зелень, травяные и оттенки хаки, — говорит Мария Балодис. — Растительные мотивы, утонченная флористика в стиле минимализма — веточки, листочки… Это те элементы нейл-дизайна, которые обязательно украсят осенний маникюр.

Растительные мотивы – один из трендов сезона

Одно из самых любимых у модниц и красно-бело-черное сочетание. Тандем этих цветов в нейл-арте никогда не теряет своей значимости, а лишь дополняется трендовыми элементами. Четкая лаконичная геометрия с мерцающей полоской сделает привычное сочетание цветов более стильным.

Красно-бело-черное трио смотрится стильно и эффектно

— Что касается черного покрытия, мнения многих стилистов расходятся. Одни говорят, что этот цвет в моде, другие считают, что он утрачивает актуальность. А что вы думаете по этому поводу?

— Возможно, его любят не все. Но если черный применить в сочетании с белым, дополнить простым дизайном (deep design, геометрия), можно получить топовый осенний маникюр. Deep design — это техника, когда в покрытии остаются прозрачные фрагменты. За счет этого оно кажется глубоким и объемным. Этот эффект всегда привлекает внимание. В технике часто используются трафареты, но можно обойтись и без них. Скажем, это может быть полоса на ногте, которую можно создать и от руки.

Черно-белый маникюр может стать топовым, если его дополнить модной геометрией

— Многие любят лаконичный дизайн. Что посоветуете его сторонницам?

— Камуфлирующее покрытие телесных оттенков, четкие линии, идеальная геометрия — трендовый минимализм в маникюре. А модный металлический штрих и мерцающий ноготок добавят шика и яркости.

Камуфлирующее покрытие, четкие линии, идеальная геометрия – трендовый минимализм в маникюре

— Уместны ли осенью матовые покрытия?

— Конечно. Они смотрятся очень стильно и эффектно. Матовый маникюр привносит в образ его обладательницы некую загадочность. В сочетании с неоновым френчем бархатный, сатиновый дизайны — одно из самых востребованных направлений в осеннем нейл-арте. К слову, очень эффектно матовое покрытие на оттенках красного. Это самое трендовое сочетание в маникюре осени и зимы. От этого бархатного глубокого покрытия на миндалевидной форме ногтей невозможно оторвать взгляд. Блестящий красный маникюр всегда смотрится роскошно. Но попробуйте сделать его в матовом! Это покрытие облагораживает. И особенно красиво смотрится в тандеме с вишневым и бордовым оттенками, а также с палитрой коричневых тонов.

— Правда, что этой осенью снова на пике популярности «звериные» принты?

— Да, это так. Они могут быть выполнены как от руки, так и с использованием трафаретов, наклеек, отпечатываемой фольги. Имитация леопардовой расцветки в сочетании с элементарным геометрическим элементом, например пересекающей полоской, на фоне красного матового покрытия — один из вариантов трендового маникюра. Если леопардовый дизайн выполнить на основе пастельных оттенков, маникюр получится более нежный, но в то же время загадочный и необычный.

Имитация леопардовой расцветки в сочетании с пересекающей полоской на фоне красного матового покрытия - один из вариантов трендового маникюра

— Фаворитом многих ваших работ является полоска. Она сейчас в тренде?

— Это модный элемент во все времена, она всегда несла смысловую нагрузку: присутствовала в символике, становилась визитной карточной домов мод. Полоски в маникюре — удивительный и универсальный элемент нейл-арта. Однако эстетическая составляющая — далеко не все. Немаловажно знать о корректирующих возможностях полосатого дизайна. Вертикальные полосы, например, визуально удлиняют и сужают ногтевую пластину.

По мнению Марии Балодис, полоска актуальна всегда

А еще очень модной темой осени является дизайн с надписями. Это может быть слово или выражение с глубоким смыслом, прикольная, забавная надпись, буквы различными шрифтами. Надпись отражает настроение, вдохновляет. Такой нейл-арт обязательно привлечет внимание окружающих, отразит ваш вкус и удивит индивидуальностью и оригинальностью.

— Мария, как вы стали нейл-стилистом?

— Иногда мне кажется, что я им родилась. Еще когда училась в школе, ухоженность рук и ногтей имела для меня большое значение. Это было время, когда нейл-индустрия была на уровне классического маникюра с покрытием обычным лаком, наращивание только-только зарождалось… Мне очень хотелось иметь ультрамодный френч! И я делала его себе сама.

Мария Балодис: «Я очень люблю свою творческую профессию»

Конечно, мне очень помогло, что я родилась со способностями к рисованию, развивала их… Училась в художественной академии, строительном университете. Но главным делом в моей жизни стал нейл-арт, когда я серьезно задумалась о том, как применить свои архитектурные знания, эстетическое видение, творческие способности и неугомонность перфекциониста.

Я очень люблю свою профессию. Современная нейл-индустрия поражает своим стремительным развитием. Появляются новые техники и материалы. А это новые возможности для реализации идей.

Ранее о модных тенденциях в маникюре «ФАКТАМ» рассказала нейл-стилист из Грузии, призер международного чемпионата по ногтевому дизайну Юлия Рошниашвили. Также она дала советы, как лучше осенью ухаживать за руками и ногтями.

Фото из альбома Марии Балодис

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