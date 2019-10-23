Рада попробует снять неприкосновенность с Дубневича: названа дата

Украина

На следующей пленарной неделе на рассмотрение Верховной Рады будет вынесено представление ГПУ о снятии депутатской неприкосновенности, задержании и аресте народного депутата Ярослава Дубневича. Об этом сообщает РБК-Украина.

Ранее представление на Дубневича поступило в комитет по вопросам Регламента и организации работы Верховной Рады.

«Кажется, на следующей неделе мы должны выносить в зал представление на отмену неприкосновенности Дубневича… То есть даже если депутат неприкосновенен, но у следственных органов есть достаточно доказательств, то они могут подать на парламент вопрос на снятие неприкосновенности», — сказал председатель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.

Ранее сообщалось, что Ярослав Дубневич подозревается в коррупционных действиях при государственных закупках, которые совершало ПАО «Укрзалізниця».

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