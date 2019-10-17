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Политика

ГПУ просит Раду "сдать" Дубневича: в чем обвиняют нардепа

15:38 17 октября 2019 214
Ярослав Дубневич
Инф. «ФАКТОВ»

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка просит Раду санкционировать привлечение к уголовной ответственности народного депутата IX созыва Ярослава Дубневича. Соответствующее представление в парламент Рябошапка направил в четверг, 17 октября.

Как сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры, депутату собираются сообщить о подозрении в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 5 статьи 191 Уголовного кодекса Украины («Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением»). По версией следствия, эти деяния причинили ущерб в размере 93,277 млн гривен.

Собранные следствием доказательства позволяют утверждать, что будучи народным депутатом VIII созыва, и, находясь на должности главы Комитета ВР по вопросам транспорта, располагал информацией о государственных закупках ПАО «Укрзалізниця», при этом имел влияние на должностных лиц ПАО, являющегося единственным производителем стрелочных переводов, крестовин, рамных и контррейковых рельс, комплектов раздельного крепления и др. Таким образом, можно утверждать, что фигурант принял решение завладеть средствами филиала «Центр обеспечения производства» ПАО «Укрзалізниця».

Эти средства были получены подконтрольными народному депутату и его сообщниками юрлицами путем согласованного завышения цены во время реализации стрелочной продукции в адрес филиала. В дальнейшем полученные средства сообщники использовали на собственные нужды.

Напомним, в марте Генпрокуратура вернула в Специальную антикоррупционную прокуратуру представление на снятие иммунитета с Ярослава Дубневича — якобы на доработку. Представление также касалось хищения средств «Укрзалізниці».

На внеочередных парламентских выборах Дубневич снова был избран в Раду в мажоритарном округе № 120 (Львовская область).

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